El críptico mensaje de Trump en redes sociales con el que parece extender el plazo para el régimen de Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece haber extendido en 24 horas el plazo que le había dado al régimen de Irán para que llegase a un acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz o enfrentar ataques devastadores.

Mediante las redes sociales, Trump publicó un críptico mensaje con fecha y hora para dicho plazo: "¡Martes, 8:00 PM, hora del este!", dijo simplemente en su plataforma digital Truth Social.

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La publicación daría a entender que el plazo se extendería un día más para que el régimen iraní intentara llegar a un acuerdo o se arriesgara a enfrentar la amenaza del mandatario norteamericano de destruir las centrales eléctricas y los puentes del país.

Desde el comienzo de los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen de Irán, el 28 de febrero, las fuerzas iraníes mantienen bloqueada dicha ruta marítima vital para el petróleo y el gas del mundo.

Trump, que no ha aparecido en ningún acto público desde su discurso a la nación el miércoles, pareció confirmar el nuevo calendario en una entrevista con The Wall Street Journal.

"Nos encontramos en una posición muy sólida, y ese país tardará 20 años en reconstruirse, si tienen suerte, si es que logran tener un país", declaró al Journal el domingo.

Y añadió: "Y si no hacen algo antes del martes por la noche, no tendrán centrales eléctricas ni puentes en pie".

Después de anunciar el rescate de una tripulación en territorio iraní tras el derribo de su avión, el mandatario republicano ha otorgado breves entrevistas a diversos medios de comunicación, lanzando un ultimátum para el régimen.

En declaraciones a Fox News, afirmó creer que existe una "buena posibilidad" de llegar a un acuerdo con Irán el lunes.

"Creo que hay muchas posibilidades mañana; están negociando ahora mismo", agregó, asegurando que "si no llegan a un acuerdo rápido, estoy considerando volarlo todo por los aires y apoderarme del petróleo".

Por otro lado, a ABC News le dijo que el conflicto debería terminar en "días, no semanas".