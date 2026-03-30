Los Chicago Bulls despiden a una de sus máximas figuras luego de que arremetiera contra la comunidad LGBTIQ+ y el catolicismo

Un gran escándalo sacude al mundo del baloncesto tras conocerse que los Chicago Bulls despidieron a una de sus estrellas por haber realizado comentarios contra la comunidad LGBTIQ+ y el catolicismo.

Se trata del escolta Jaden Jaden Ivey, quien fue despedido por los Bulls este lunes tras criticar el apoyo de la NBA a la comunidad LGBTIQ+, una conducta que el equipo consideró "perjudicial".

Por medio de un comunicado, el equipo afirmó que el jugador, de 24 años, fue dado de baja de la franquicia por un comportamiento "perjudicial para el equipo" luego de que arremetiera contra el apoyo de la liga más importante del mundo y su apoyo al mes del orgullo.

Por sus canales oficiales, explicó que: "Los Chicago Bulls anuncian hoy que el equipo ha rescindido al escolta Jaden Ivey debido a una conducta perjudicial para el equipo".

A través de una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram, Ivey afirmó: "Proclaman el Mes del Orgullo en la NBA. Lo proclaman. Se lo muestran al mundo. Dicen: 'Vengan a acompañarnos en el Mes del Orgullo' para celebrar la injusticia".

Sus palabras no pararon ahí y continuó diciendo: "Lo proclaman. Lo proclaman en las vallas publicitarias. Lo proclaman en las calles, qué injusticia".

Y aseveró que "Entonces, ¿cómo es que uno no puede hablar de justicia? ¿Cómo pueden decir: 'Hombre, este tipo está loco'?".

El escolta, de 24 años, que se unió a los Bulls hace dos mes en un traspaso desde los Detroit Pistons, también se fue en lanza en ristre contra los católicos.

En la misma transmisión, el deportista señaló que el catolicismo es "una religión falsa" y no es "la verdadera doctrina de Cristo. No conduce a la salvación en Jesucristo".

Sus comentarios opacan lo que se pensaba que iba a ser un futuro brillante al ser considerado como uno de los mayores talentos emergentes de la NBA luego de ser elegido por los Pistons en la quinta selección de draft de 2002.

Pero su carrera ha tenido más bajos que altos debido a las lesiones en las últimas dos temporadas que le han impedido dar su mejor potencial en la cancha.

Tras su llegada a los Bulls, el pasado mes de febrero, Ivey solo jugó cuatro partidos en lo que va de la temporada, ausentándose en los últimos 19 encuentros del equipo.

Por su parte, el entrenador de los Bulls Billy Donovan explicó, durante una conferencia de prensa, la decisión del equipo de despedir al escolta.

Donovan señaló que: "A nivel organizativo, creo que hay ciertos estándares que queremos tener como organización y cumplirlos día tras día".