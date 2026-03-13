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Viernes, 13 de marzo de 2026
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Ataque al régimen de Irán

Régimen de Irán amenaza con reducir "a cenizas" instalaciones petroleras vinculadas a EE. UU. tras advertencia de Trump sobre atacar la isla de Kharg

marzo 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Isla de Kharg en Irán - Foto: EFE
Isla de Kharg en Irán - Foto: EFE
Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su Ejército llevó a cabo un poderoso ataque contra una importante isla iraní considerada "la joya de la corona del régimen".

El ejército del régimen iraní prometió reducir "a cenizas" las instalaciones energéticas vinculadas a Estados Unidos en Oriente Medio, en respuesta al presidente Donald Trump, quien amenazó con atacar las infraestructuras petroleras de Teherán en la isla de Kharg.

"Todas las instalaciones petroleras, económicas y energéticas pertenecientes a empresas petroleras de la región que sean en parte propiedad de Estados Unidos o que cooperen con Estados Unidos serán inmediatamente destruidas y reducidas a cenizas", anunció un portavoz del cuartel general central Khatam al Anbiya, afiliado a los Guardianes de la Revolución, citado por la prensa del régimen.

Más temprano, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su Ejército llevó a cabo un poderoso ataque contra una importante isla iraní considerada "la joya de la corona del régimen".

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"Hace unos instantes, bajo mis órdenes, el Mando Central de los Estados Unidos ha llevado a cabo uno de los bombardeos más potentes de la historia de Oriente Medio y ha destruido por completo todos los objetivos MILITARES de la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg", dijo en su red social Truth.

Trump también advirtió que optó por no destruir la infraestructura petrolera de la isla siempre y cuando el régimen no interfiera sobre el paso de buques por el estrecho de Ormuz.

"Nuestras armas son las más potentes y sofisticadas que el mundo haya conocido jamás, pero, por razones de decencia, he decidido NO destruir la infraestructura petrolera de la isla. Sin embargo, si Irán, o cualquier otro, hiciera algo para interferir en el paso libre y seguro de los buques por el estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión", señaló.

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"Durante mi primer mandato, y en la actualidad, he reconstruido nuestras Fuerzas Armadas para convertirlas, con diferencia, en la fuerza más letal, poderosa y eficaz del mundo. Irán NO tiene capacidad para defender nada de lo que queramos atacar", agregó.

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