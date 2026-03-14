El cambio climático amenaza al café: más calor, menos producción y precios al alza

El informe analizó las temperaturas registradas entre 2021 y 2025 y encontró que el calentamiento global ha aumentado significativamente los días con temperaturas superiores a los 30 °C, un umbral considerado perjudicial para el cultivo de café.

Según el estudio, al menos 25 países productores experimentaron cerca de 47 días adicionales de calor extremo, una condición que provoca estrés térmico en las plantas, reduce su rendimiento y afecta la calidad de los granos.

El análisis también señala que los cinco mayores productores de café del mundo —Brasil, Vietnam, Colombia, Etiopía e Indonesia— concentran cerca del 75 % de la producción global, y en conjunto han registrado en promedio 57 días más al año con calor perjudicial para los cultivos.

Además del aumento de temperaturas, los cambios en los patrones de lluvia también están generando problemas para los agricultores. Las sequías prolongadas, seguidas de lluvias intensas, alteran los ciclos naturales del cultivo y dificultan la planificación agrícola, lo que puede repercutir en una menor estabilidad de las cosechas y en el aumento de los precios en los mercados internacionales.

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Para José María Baldasano, experto en cambio climático y catedrático de ingeniería ambiental del Universidad Politécnica de Cataluña, el calentamiento global está modificando de manera significativa las condiciones para el cultivo del café.

“Seguimos con este calentamiento global de origen antropogénico. El aumento de las temperaturas va a afectar las zonas aptas para el cultivo y eso impactará fuertemente productos como el café”, explicó el especialista.

El experto señala que este tipo de fenómenos están desajustando los ciclos naturales de los cultivos.

“Las olas de calor generan un estrés térmico muy importante en la productividad. Aunque el aumento del CO₂ puede tener algún efecto positivo en la fertilización de las plantas, los impactos negativos del cambio climático son mucho mayores”, agregó.

Frente a este escenario, los expertos plantean diversas estrategias de adaptación para proteger la producción cafetera. Entre ellas destacan los sistemas agroforestales —que combinan cultivos con árboles para reducir el impacto del calor—, el traslado de plantaciones hacia zonas de mayor altitud y el desarrollo de variedades más resistentes al estrés térmico.

El informe advierte que, si no se adoptan medidas de adaptación, hasta el 50 % de las tierras aptas para el cultivo de café podrían desaparecer hacia 2050, lo que pondría en riesgo el sustento de millones de agricultores y la disponibilidad global de una de las bebidas más consumidas del planeta.