Viernes, 06 de marzo de 2026
Elecciones en Colombia

"La verdadera encuesta": experto analiza consultas y las elecciones de congresistas en jornada electoral de este domingo en Colombia

marzo 6, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Katerine Leal, periodista de Noticias RCN, y Fernando Posada, politólogo, conversaron sobre las elecciones legislativas que vivirá Colombia este domingo 8 de marzo.

Este domingo 8 de marzo, más de 41 millones de colombianos serán convocados a las urnas para ejercer su derecho al voto en las elecciones legislativas y consultas interpartidistas.

Para analizar este tema, Katerine Leal, periodista de Noticias RCN, y Fernando Posada, politólogo, conversaron en el programa La Tarde de NTN24.

Leal afirmó que "el Congreso nos va a dar una primera lectura hacia dónde se van a ir esas fuerzas políticas" y que hay que "esperar cómo se configuran esas fuerzas".

Mientras que Posada señaló que "la izquierda y el centro de izquierda colombiano tienen cuatro candidatos que sí o sí tienen que llegar a primera vuelta".

Además de que "Colombia con todos los desafíos que ha tenido a lo largo de su historia no ha tenido una falta de credibilidad en sus instituciones como uno de esos problemas".

El politólogo precisó que las elecciones legislativas van a ser "la verdadera encuesta" y que "la Gran Consulta por Colombia va a medir e igualar y ver quiénes están en mejores condiciones. Candidatos que ya se habían medido en elecciones y que van a medir su capital electoral".

