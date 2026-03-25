Así quedó la tarjeta electoral para las presidenciales en Colombia tras el sorteo de posición de candidatos

Este miércoles 25 de marzo, la Registraduría Nacional de Colombia llevó a cabo el sorteo de asignación de la posición de los candidatos a la Presidencia de la República en la tarjeta electoral.

En total catorce binomios fueron ubicados en la papeleta electoral, la cual recibirán los colombianos cuando acudan a las urnas el 31 de mayo, fecha en la que está prevista la primera vuelta presidencial.

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El registrador nacional, Hernán Penagos, indicó durante el evento que se trata de una tarjeta “muy intuitiva”, que facilita la toma de decisiones por parte de los ciudadanos”.

Además, aseguró que su diseño fue validado mediante ejercicios de focus group, con el fin de garantizar que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos políticos con mayor facilidad.

“En la medida en la que estén incluidas las fotografías de cada una de las opciones, sin lugar a duda será absolutamente fácil ejercer los derechos políticos y obviamente está incluida la casilla en blanco (...) Aquí estamos presentando una tarjeta que, sin duda, tiene unas muy buenas características”, dijo Penagos, argumentando que podrían ocurrir unas pequeñas modificaciones, no con los candidatos sino con los partidos que hacen coaliciones.

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Por otro lado, el registrador aseguró que en las pasadas elecciones legislativas se redujo la cifra de votos nulos, por lo que argumentó que la ciudadanía cada vez más conoce la forma de votar en el país.

La primera vuelta electoral se llevará a cabo el próximo domingo 31 de mayo de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Así quedó la posición de candidatos en la tarjeta electoral: