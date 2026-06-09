El régimen de Irán bombardeó una base militar de EE. UU. en Baréin y amenazó con "respuestas más contundentes" en medio de ataques tras derribo de helicóptero

La situación en Medio Oriente parece haber subido de tono tras los ataques entre Estados Unidos y el régimen de Irán por el derribo de un helicóptero norteamericano cerca al estrecho de Ormuz.

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El miércoles, los Guardianes de la Revolución del régimen islámico afirmaron que atacaron una base de EE. UU. en Baréin después de que Washington llevara a cabo bombardeos contra objetivos iraníes en respuesta al derribo de la aeronave.

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"El régimen belicista de Estados Unidos atacó esta madrugada varios puntos en Jask, Sirik y Qeshm bajo falsos pretextos, y dañó una torre de telecomunicaciones en Sirik y destruyó dos tanques de agua en la ciudad", dijo el Ejército ideológico del régimen iraní en un comunicado.

Y añadió que en respuesta a dicha acción los combatientes navales de los Guardianes ejecutaron "un ataque con drones contra la 5ª Flota de Baréin a las 02H30 (23H00 GMT del martes)".

En el comunicado, que fue citado por los medios iraníes estatales, la fuerza élite del régimen islámico advirtió sobre "respuestas más contundentes" si las agresiones continúan.

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El Comando Central de Estados Unidos informó en un comunicado que sus fuerzas atacaron con munición de precisión, lanzada desde cazas de la Fuerza Aérea y la Armada de Estados Unidos, las defensas aéreas, las estaciones de control terrestre y los emplazamientos.

El mando militar argumentó que "la operación constituyó una respuesta proporcional a los recientes ataques contra fuerzas estadounidenses y buques mercantes internacionales que transitaban por aguas regionales".

La escalada de tensiones ocurre luego de que se conociera que un helicóptero Apache de alta tecnología fuera atacado mientras patrullaba el estrecho de Ormuz.

Según dijo el presidente Donald Trump, "Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos", al tiempo que dijo que su país debía responder al ataque.