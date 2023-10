¿El régimen de Maduro estaría negociando el levantamiento de sanciones internacionales a cambio de suspender inhabilitaciones políticas en Venezuela?

En los últimos días se ha rumorado sobre una supuesta negociación en marcha entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela para buscar la suspensión de las inhabilitaciones políticas a líderes de la oposición a cambio del levantamiento de algunas sanciones internacionales interpuestas por Washington.

No obstante, el segundo al mando en el régimen, Diosdado Cabello, ratificó la inhabilitación de María Corina Machado, candidata del Movimiento Vente Venezuela y quien lidera intención de voto en las primarias de la oposición con el 41%, según una encuesta de la firma ORC.

VEA TAMBIÉN Sin confirmación el reinicio del diálogo entre Maduro y la oposición de Venezuela o

“Informo que se continuó con la investigación patrimonial, encontrándose que la señora María Corina Machado… está inhabilitada para el ejercicio de cualquier cargo público por el periodo de 15 años”, dijo Cabello.

Al ser consultada por la prensa sobre la declaración de la mano derecha de Maduro y sobre una posible apelación, la aspirante a la Presidencia de Venezuela señaló que el caso no existe: “Yo nunca recibí una notificación”, afirmó.

Por otra parte, agregó que, “si no hay delito, si no hay procedimiento y si no hay decisión”, no tendría motivo para interponer un recurso legal en contra.

Aunque el régimen de Venezuela continúa con su discurso de inhabilitación en contra de Machado, se especula que detrás estaría un proceso de negociación, ya que los voceros del régimen han moderado un poco el lenguaje en cuanto al tema.

La más reciente encuesta de la firma ORC reveló que la aspirante por el movimiento Vente Venezuela lidera la contienda con 41% de intención de voto, mientras que Henrique Capriles se ubica en el segundo lugar con apenas 5%. En el tercer lugar se ubica el exdiputado Freddy Superlano con el 4%.

Es de mencionar que recientemente Capriles abandonó las primarias opositoras, previstas para el 22 de octubre, para “facilitar una opción” que “realmente pueda materializar el objetivo” de derrotar al régimen de Nicolás Maduro en las urnas.

Asimismo, Capriles abandonó la contienda recordando que, en 2017, fue inhabilitado por la Contraloría lo que le impedía postularse a cargos públicos por 15 años.

Analistas consideran que su salida parecería ser un golpe simbólico para el proceso interno de la oposición porque, aunque no era el favorito, siempre apoyó el proceso eleccionario y la unidad opositora como única forma de derrotar a Maduro en los comicios presidenciales del 2024.