Este es el listado del gabinete de ministros de Abelardo De La Espriella: se suma la nueva ministra de Trabajo

A tan solo días de la posesión, el presidente electo colombiano, Abelardo De La Espriella, sigue conformando el equipo de trabajo que lo acompañará durante su Gobierno y, en la tarde de este martes 28 de julio, designó a quien será la nueva ministra de Trabajo a partir del 7 de agosto.

La encargada de esta cartera será Natalia López Fuentes, abogada de profesión. Se graduó de la Universidad Pontificia Javeriana, es especialista en Derecho Administrativo de la misma institución y posee dos maestrías: una en Derecho Público por la Universidad Externado de Colombia y otra en Administración de Empresas (MBA) por la Universidad Pontificia Bolivariana.

Nació en Córdoba y sobresale en su carrera profesional por su vinculación previa con la cartera que ahora dirigirá, donde se desempeñó como directora territorial del Trabajo para Córdoba.

Asimismo, ha sido gerente para el Desarrollo Social del departamento de Córdoba, docente universitaria durante más de 15 años, asesora jurídica de la Gobernación de Córdoba y defensora pública delegada en asuntos administrativos.

En el ámbito político, López fue candidata a la Alcaldía de Montería en 2023, donde obtuvo cerca de 90.000 votos, y recientemente aspiró al Senado de la República por el movimiento Creemos, liderado por Federico Gutiérrez.

A través de la presentación de la nueva ministra en sus redes sociales, De La Espriella destacó que su trayectoria, disciplina y carácter la posicionan como la persona más apta para liderar una transformación profunda en el mercado laboral colombiano.

Además, el mandatario electo le encomendó el reto de construir una entidad moderna, austera y cercana a los ciudadanos.

“Su trayectoria, disciplina y carácter la convierten en la persona indicada para liderar una transformación profunda en favor de los trabajadores y de quienes generan empleo en Colombia”, afirmó.

Del mismo modo, aseguró que López tiene el reto de “reducir el desempleo y la informalidad, impulsar el emprendimiento, fortalecer el diálogo entre trabajadores y empleadores, defender el trabajo digno y combatir con firmeza la corrupción, el acoso laboral y cualquier forma de abuso”.

¿Cuáles son los nombramiento de Abelardo De La Espriella?

Con este anuncio, el gabinete de la administración entrante queda casi completo, restando únicamente las designaciones para las carteras de Salud y Ciencia.

Interior: Rodrigo Lara Restrepo

Hacienda: Miguel Gómez Martínez

Relaciones Exteriores: Omar Bula Escobar

Defensa: general (r) Jorge Eduardo Mora López

Justicia: Iván Cancino

Educación: Viviane Morales

Transporte: Elsa Noguera (exgobernadora del Atlántico)

Deporte: Juliana Gutiérrez

Ambiente: Fabio Arjona Hincapié

Vivienda: Jaime Andrés Beltrán

Comercio, Industria y Turismo: Mauricio Gómez Amín

Minas y Energía: María Nohemí Arboleda Arango

Agricultura y Desarrollo Rural: Indalecio Dangond Baquero

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): Alexandra Falla Zerra

Trabajo: Natalia López Fuentes

Finalmente, se espera que el presidente electo tenga listo su gabinete ministerial antes de la posesión, que se llevará a cabo el 7 de agosto.