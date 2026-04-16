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Jueves, 16 de abril de 2026
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Lionel Messi

Lionel Messi se convierte en el nuevo dueño de equipo español con más de 75 años de existencia

abril 16, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi, jugador del Inter de Miami y la selección argentina - Foto: EFE
Lionel Messi, jugador del Inter de Miami y la selección argentina - Foto: EFE
Durante sus primeros años, el club fue llamado FC Cables Eléctricos y pertenecía a la empresa que hoy es Pirelli y General Cable.

La leyenda del fútbol Lionel Messi, todavía en activo en el Inter Miami, en Estados Unidos, se ha convertido en propietario de un equipo en España.

Se trata del Cornellà, equipo de quinta división del área metropolitana de Barcelona, anunció este jueves el club español.

"Con esta operación, Messi refuerza su estrecha relación con Barcelona y su apuesta por el desarrollo del deporte y el talento local de Catalunya. Una vinculación que se remonta a la época en la que fue jugador del FC Barcelona y que ha permanecido indeleble a lo largo de los años", subrayó el Cornellà en el comunicado en el que anunció la operación.

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Messi, de 38 años, completó la mayor parte de su carrera deportiva en el Barcelona, al que llegó de niño y del que se fue en 2021 para jugar dos temporadas en el PSG y a partir de 2023 en el Inter Miami.

Cornellà es una localidad de 92.000 habitantes pegada casi a Barcelona, en la que tiene su estadio el gran rival catalán del Barça, el RCE Espanyol.

La Unió Esportiva Cornellà fue fundada tal y como se conoce ahora en 1951 como resultado de la asociación de varios clubes de la zona, pero sus orígenes se remontan a 1923.

Durante sus primeros años, el club fue llamado FC Cables Eléctricos y pertenecía a la empresa que hoy es Pirelli y General Cable.

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En su mejor momento deportivo, estuvo en la categoría de bronce del fútbol español (2014-2021).

Por sus filas pasaron el defensa Jordi Alba, compañero de Messi en el Barça e Inter Miami, el actual guardameta de la selección española y del Arsenal, David Raya, y Gerard Martín, defensa en activo en el Barça.

"La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento", explicó el club en su comunicado.

"El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo", prosiguió.

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