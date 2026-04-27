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Lunes, 27 de abril de 2026
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Hezbolá

"No nos inclinaremos y no seremos derrotados": jefe del grupo terrorista Hezbolá rechaza negociaciones entre el Líbano e Israel

abril 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Una fotografía de gran tamaño de Naim Qassem, líder de Hezbolá - AFP
Una fotografía de gran tamaño de Naim Qassem, líder de Hezbolá - AFP
Ante la declaración, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, afirmó en un comunicado que la "traición" era de quienes "llevan a su país a la guerra para alcanzar intereses extranjeros".

Este lunes, el jefe del grupo terrorista proiraní del Líbano, Hezbolá, reafirmó su rechazo a las negociaciones directas entre el Líbano e Israel, por lo que recibió una respuesta inmediata del presidente de su país.

"Rechazamos categóricamente negociar directamente con Israel", manifestó Naim Qasem en un comunicado leído en el canal Al Manar.

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Y añadió: "Quienes están en el poder deben saber que sus acciones no beneficiarán ni a Líbano ni a ellos mismos".

Por otro lado, el dirigente del grupo llamó a las autoridades del Líbano a "retroceder en el grave pecado que está metiendo a Líbano en una espiral de inestabilidad".

"Para nosotros, estas negociaciones directas y sus resultados es como si no existieran, y no nos conciernen en lo más mínimo", puntualizó.

Finalmente, dijo que Hezbolá mantendrá su "resistencia defensiva por Líbano y su pueblo", subrayando que, "por mucho que el enemigo amenace", no se echaran para atrás.

"No retrocederemos, no nos inclinaremos y no seremos derrotados", sentenció.

Ante la declaración, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, afirmó en un comunicado que la "traición" era de quienes "llevan a su país a la guerra para alcanzar intereses extranjeros".

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"Mi objetivo es poner fin al estado de guerra con Israel, de manera similar al acuerdo de armisticio de 1949", expresó en el texto, en el que agregó: "Les aseguro que no aceptaré llegar a un acuerdo humillante".

El Líbano se vio arrastrado al conflicto en Medio Oriente poco después de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen de Irán, puestos en marcha el 28 de febrero.

El grupo terrorista Hezbolá comenzó a disparar cohetes hacia territorio israelí en el segundo día de los ataques en respuesta a la muerte del líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

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