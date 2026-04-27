"No nos inclinaremos y no seremos derrotados": jefe del grupo terrorista Hezbolá rechaza negociaciones entre el Líbano e Israel

Este lunes, el jefe del grupo terrorista proiraní del Líbano, Hezbolá, reafirmó su rechazo a las negociaciones directas entre el Líbano e Israel, por lo que recibió una respuesta inmediata del presidente de su país.

"Rechazamos categóricamente negociar directamente con Israel", manifestó Naim Qasem en un comunicado leído en el canal Al Manar.

VEA TAMBIÉN Israel mantiene su ofensiva militar contra Hezbolá en El Líbano pese al acuerdo de tregua de tres semanas en el territorio o

Y añadió: "Quienes están en el poder deben saber que sus acciones no beneficiarán ni a Líbano ni a ellos mismos".

Por otro lado, el dirigente del grupo llamó a las autoridades del Líbano a "retroceder en el grave pecado que está metiendo a Líbano en una espiral de inestabilidad".

"Para nosotros, estas negociaciones directas y sus resultados es como si no existieran, y no nos conciernen en lo más mínimo", puntualizó.

Finalmente, dijo que Hezbolá mantendrá su "resistencia defensiva por Líbano y su pueblo", subrayando que, "por mucho que el enemigo amenace", no se echaran para atrás.

"No retrocederemos, no nos inclinaremos y no seremos derrotados", sentenció.

Ante la declaración, el presidente del Líbano, Joseph Aoun, afirmó en un comunicado que la "traición" era de quienes "llevan a su país a la guerra para alcanzar intereses extranjeros".

VEA TAMBIÉN Israel insta al Líbano a trabajar juntos en contra del grupo terrorista Hezbolá o

"Mi objetivo es poner fin al estado de guerra con Israel, de manera similar al acuerdo de armisticio de 1949", expresó en el texto, en el que agregó: "Les aseguro que no aceptaré llegar a un acuerdo humillante".

El Líbano se vio arrastrado al conflicto en Medio Oriente poco después de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen de Irán, puestos en marcha el 28 de febrero.

El grupo terrorista Hezbolá comenzó a disparar cohetes hacia territorio israelí en el segundo día de los ataques en respuesta a la muerte del líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei.