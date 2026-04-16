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"La Puerta del Sol se va a convertir en la Plaza de la Libertad”: presidenta de la Comunidad de Madrid ante la condecoración de María Corina Machado y Edmundo González

abril 16, 2026
Por: Natalya Baquero González
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y Plaza del Sol - Fotos: AFP
Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y Plaza del Sol - Fotos: AFP
Díaz Ayuso dio a conocer los motivos por los cuales se entregan los reconocimientos a Machado y González Urrutia, quienes recibirán la Medalla de Oro y la Medalla Internacional.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, expresó este jueves que el próximo fin de semana La Puerta del Sol se convertirá en la Plaza de la Libertad, resaltando la condecoración de los líderes políticos venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes también se dirigirán a la diáspora venezolana en este espacio público.

“La Puerta del Sol se va a convertir en la Plaza de la Libertad, este sábado, porque es la plaza que reúne a todas las personas que vienen a Madrid huyendo de las dictaduras, de la pobreza, de la represión y el hambre”, dijo inicialmente Díaz Ayuso.

Ante esto, la presidenta de la Comunidad de Madrid expresó los motivos por los cuales se entregan los reconocimientos a Machado y González Urrutia, quienes recibirán la Medalla de Oro y la Medalla Internacional, respectivamente, como símbolo de su lucha inalcanzable por la paz y libertad de su país.

“Por eso vamos a premiar a la Nobel de la Paz María Corina Machado y al verdadero ganador de las elecciones en Venezuela, Edmundo González, en representación de millones de venezolanos y otros hispanos que lo único que piden es libertad”, expresó Isabel en medio de su discurso.

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Asimismo, destacó que los líderes políticos venezolanos son “personas que se han jugado literalmente la vida por defender la libertad de su pueblo”.

En medio de su intervención, envió un mensaje directo también a la bancada socialista de izquierda de la nación española, a quienes les indicó que cerca de “ocho millones” de ciudadanos exiliados han arribado a “Madrid a trabajar y se han integrado y trabajando duro”.

Cabe resaltar que la líder democrática recibirá la Medalla de Oro que se le entregará a María Corina Machado; se le otorga por “los servicios prestados a la sociedad”, mientras que Edmundo González Urrutia, presidente electo de Venezuela, recibirá la Medalla Internacional, la cual representa el “reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a los representantes de los países extranjeros y máximos dignatarios de organismos internacionales por su labor institucional”, según la información compartida por el portal web de la Comunidad de Madrid.

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El próximo sábado 18 de abril, desde las 18:00 de España, la Plaza del Sol se teñirá de amarillo, azul y rojo, con el encuentro a “la venezolana” convocado por la Noble de Paz en medio de su gira por Europa.

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