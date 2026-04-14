Así será el encuentro programado en España entre María Corina Machado y ciudadanos venezolanos

La líder de la democracia de Venezuela, María Corina Machado, continúa con su gira en Europa y en los próximos días tiene previsto desarrollar un encuentro en Madrid (España) con la diáspora venezolana.

De acuerdo con la información compartida por medio de las redes sociales de Comando con Venezuela, se tiene previsto el desarrollo del encuentro en la Puerta del Sol el próximo sábado a las 18:00.

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Machado se reunirá, además, con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien desde mediados de 2025 se encuentra exiliado en España.

En entrevista con el programa La Mañana de NTN24, la coordinadora del Comando con Venezuela en España, María Gabriela Olavarría, entregó detalles sobre cómo está previsto el desarrollo del evento en la capital española.

Según Olavarría, el primer encuentro que tendrá la Premio Nobel de Paz será con el presidente Edmundo González Urrutia. “Evidentemente, en ese encuentro ellos tendrán una continuidad de esa agenda política que ya ha iniciado aquí en Europa”, comentó.

En cuanto al encuentro entre Machado y la diáspora venezolana, Olavarría señaló que la entrada o la llegada al sitio será a través de la calle Alcalá.

“Se está trabajando, por supuesto, conjuntamente con el Ayuntamiento, la Comunidad de Madrid, la Delegación de Gobierno, para garantizar todo lo que es el acceso a las calles adyacentes, y también garantizar todo el tema de seguridad”, añadió.

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La invitada aseguró que se espera un importante número de venezolanos que viajan, no solo de distintas partes de España, sino de que vienen de diferentes países.

“Vienen desde Noruega, Italia, Francia, vienen de Portugal, vienen de Chile (...) están viajando de diferentes partes del mundo, el Medio Oriente, y de aquí, desde España, vienen en autobuses que nos han confirmado, vienen de distintas ciudades como Valencia, de Vigo, de Asturias”, aseguró.

Cabe mencionar que, en su periplo por Europa, María Corina Machado arribó a Francia en donde se reunió con el presidente Enmanuel Macron, así como con el jefe del Senado francés, Gérard Larcher.