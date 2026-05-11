El asombroso poder de una pequeña luna que es capaz de transformar los anillos del gigante Saturno

El 16 de enero de 2017, la nave Cassini de la NASA logró su vista más cercana hasta ahora de Daphnis, un diminuto satélite del gigante anillado de nuestro sistema solar, Saturno.

Las imágenes fueron logradas durante uno de los recorridos de Cassini rozando los bordes exteriores de los anillos de Saturno, una observación que volvió a poner el foco en este pequeño satélite, pero sobre todo en su influencia en el sistema de anillos.

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Según explica la NASA, Daphnis fue identificada por el equipo de la misión Cassini el 1 de mayo de 2005. Antes de ese hallazgo, investigadores ya planteaban que debía existir una luna en esa región, basándose en las ondulaciones detectadas en el borde de la Brecha de Keeler.

Con un radio medio de 3,8 km, Daphnis orbita a 136.500 km de Saturno y completa una vuelta en 14 horas. Su gravedad altera las trayectorias de partículas del anillo A, dando forma al borde de la Brecha de Keeler en un patrón de ondas.

El comportamiento del material a cada lado de la brecha depende de su velocidad orbital relativa. En el borde interno, las partículas se mueven más rápido que la luna y las ondas quedan por delante en la órbita; en el borde externo, el movimiento es más lento que el de Daphnis y las ondas se forman por detrás.

Estas estructuras también se hacen notar en condiciones particulares de iluminación: durante el equinoccio de Saturno, cuando el Sol se alinea con el plano de los anillos, las ondas asociadas a Daphnis proyectan sombras sobre el planeta.

La luna, conocida anteriormente como S/2005 S1, recibió el nombre Daphnis en referencia a un pastor y músico de la mitología griega.

¿Cuántas lunas tiene Saturno? Ostenta el récord del sistema solar

Saturno es el planeta con más satélites naturales confirmados: su entorno orbital incluye 274 lunas, una cifra que supera la de cualquier otro planeta del sistema solar.

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El total creció de forma notable en marzo de 2025, cuando astrónomos confirmaron el hallazgo de 128 lunas pequeñas alrededor de Saturno, incrementando aún más un conteo ya elevado.

La variedad de tamaños dentro del sistema saturniano es extrema. En un extremo está Titán, descrita como una luna gigante y mayor que Mercurio. En el otro, existen lunas tan diminutas que pueden ser comparables en escala a un estadio deportivo.

Entre las lunas destacadas también figura Encélado, un cuerpo pequeño que, según los científicos, alberga un océano global bajo una gruesa capa de hielo.

Tanto Titán como Encélado han sido señaladas por la comunidad científica como destinos de alta prioridad para futuras misiones de exploración en el espacio profundo.