En medio de las negociaciones con EE. UU., el régimen de Irán dijo que llevará a cabo el funeral de su jefe supremo que fue eliminado el 28 de febrero

El régimen de Irán anunció este martes que llevará a cabo el funeral de su jefe supremo, Alí Jamenei, a quien Estados Unidos e Israel eliminaron el 28 de febrero cuando lanzaron sus ataques contra objetivos de la República Islámica.

Tras varios meses del comienzo del conflicto en Oriente Medio, el régimen islámico indicó que celebrará en una fecha aún por determinar un funeral de Estado de tres días para Jamenei.

El exjefe del régimen de Irán estuvo al frente de la República Islámica durante casi 37 años, hasta que fue asesinado en su domicilio en el centro de Teherán durante los primeros ataques de Estados Unidos e Israel a finales de febrero.

Cabe mencionar que un funeral de Estado había sido fechado para el 4 de marzo, pero fue aplazado debido al conflicto desencadenado desde ese entonces.

"Se ha previsto un funeral público de tres días", declaró el martes el vicealcalde de Teherán, Mohammad Amin Tavakolizadeh, citado por la televisión estatal.

Aunque Tavakolizadeh no entregó detalles sobre cuándo tendría lugar el funeral, indicó que podría ser a comienzos de Muharram, el primer mes del calendario islámico, que cae a mediados de junio.

Sobre el lugar donde se llevará a cabo todo lo relacionado con el funeral de Jamenei, el funcionario dijo que se celebrará en Teherán, así como en las ciudades santas de Qom y Mashhad, donde será enterrado.

"En Teherán, la ceremonia durará al menos 24 horas", afirmó Tavakolizadeh.

Desde hace varias semanas se vienen llevando a cabo conversaciones indirectas entre Estados Unidos y el régimen de Irán, aunque muy marcadas por amenazas y varias oleadas de ataques que ponen en peligro una frágil tregua que mantienen activa.