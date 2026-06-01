Kuwait interceptó ataques con misiles y drones del régimen de Irán por segunda vez en menos de una semana: iban dirigidos contra las fuerzas de EE. UU. en ese país

El Ejército de Kuwait anunció este lunes que la defensa aérea del país interceptó "ataques con misiles y drones hostiles" por segunda vez en menos de una semana.

"Todo ruido de explosiones que se escucha es el resultado de los sistemas de defensa aérea que interceptan estos ataques hostiles", escribió el Ejército en un mensaje en X.

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Posteriormente, el ministerio de Relaciones Exteriores de ese país emitió un comunicado en el que aseguró que hacía "a Irán plenamente responsable de estos atroces ataques".

Por su parte, el Comando Central de Estados Unidos aseguró en un mensaje en la red social X que que sus fuerzas "interceptaron con éxito dos misiles balísticos iraníes dirigidos contra fuerzas estadounidenses con base en Kuwait".

Y añadió que los artefactos fueron neutralizados de inmediato y que ningún miembro del personal estadounidense resultó herido. Además, reportó que el ataque ocurrió a las 11 p.m. ET.

"El Comando Central de EE.UU. permanece vigilante y continuará protegiendo a nuestras fuerzas de la agresión iraní mientras apoya el alto el fuego en curso", puntualizó.

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En un reporte periodístico, la agencia noticiosa estatal KUNA informó que las sirenas de alerta aérea resonaron en la monarquía del Golfo, pese a la tregua vigente entre Estados Unidos y el régimen de Irán.

Los Guardianes de la Revolución de la República Islámica habían anunciado anteriormente un ataque contra una base utilizada por el Ejército de Estados Unidos.

El hecho ocurrió a pocos días de que Kuwait reportara un ataque similar que posteriormente atribuyó al régimen de Irán.