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Martes, 02 de junio de 2026
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Marco Rubio

"No hay una armada iraní, yace en el fondo del océano y pronto serán excelentes puntos de pesca": secretario Rubio sobre dominio militar de EE. UU. en Medio Oriente

junio 2, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Marco Rubio - Foto EFE
Marco Rubio - Foto EFE
Rubio dijo también a los legisladores que el régimen de Irán había accedido a negociar aspectos de su programa nuclear que anteriormente se había negado a discutir.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes en una audiencia del Comité de Relaciones Exteriores del Senado que "no hay una armada iraní" porque "yace en el fondo del océano", en una clara alusión al dominio militar ejercido por Estados Unidos sobre el régimen de los ayatolás.

"Hoy en día, no existe la Armada iraní. No hay tal cosa. Hay un montón de lanchas Boston Whaler equipadas con ametralladoras, pero no hay Armada. No hay Armada iraní. Yace en el fondo del océano. Dentro de unos años, se convertirán en excelentes lugares de pesca, ya que se transformarán en arrecifes", señaló Rubio.

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El jefe de la diplomacia de Estados Unidos advirtió a su vez que el régimen iraní no obtendrá el levantamiento de las sanciones solo por reabrir el estrecho de Ormuz, pues ello está sujeto a una aprobación del presidente Donald Trump.

Sin embargo, recalcó que otra de las condiciones en las negociaciones con el régimen Irán es que la dictadura de los ayatolás abra el estrecho de Ormuz. "Irán tiene que anunciar muy claramente que el estrecho de Ormuz está ya abierto", aseveró.

Rubio dijo también a los legisladores que el régimen de Irán había accedido a negociar aspectos de su programa nuclear que anteriormente se había negado a discutir.

"En este momento, todo lo que se ha discutido con ellos (el régimen de Irán) es que cualquier alivio de las sanciones está condicionado a que se resuelva el motivo por el cual se impusieron esas sanciones en primer lugar, que es su programa nuclear", señaló Rubio en la audiencia.

Pero afirmó que esta no era una garantía para que las conversaciones condujeran a un acuerdo para poner fin a los ataques cruzados en Medio Oriente.

"Irán está siendo sancionado por su alto enriquecimiento de uranio. Irán está siendo sancionado por sus actividades nucleares. Si aceptan renunciar a esas actividades, se les levantarán las sanciones en función de su compromiso y cumplimiento de dichos acuerdos", declaró.

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Rubio testificó ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado el martes por la mañana mientras la administración de Donald Trump busca la aprobación del Congreso para su propuesta de recorte del 30% al presupuesto de asuntos exteriores y un aumento del 50% en el gasto militar.

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