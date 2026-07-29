Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé llegada a Venezuela de una nueva nube de polvo del Sahara

Según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, a Venezuela llegará una nueva nube de polvo del Sahara.

De acuerdo con la instancia, tal fenómeno permanecerá en el país suramericano hasta el próximo domingo 2 de agosto.

Dicha organización sostuvo además que esta nube provocará concentraciones que oscilarán entre leves y moderadas.

También acotó que el fenómeno tendrá mayor incidencia en la franja norte costera, la región central y el oriente del país.

En esas demarcaciones, las partículas en suspensión influirán en las condiciones atmosféricas durante los próximos días.

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El Inameh explicó que la presencia de este material favorecerá una mayor estabilidad en la atmósfera, lo que limitará parcialmente la formación de nubes de gran desarrollo vertical y, en consecuencia, disminuirá la probabilidad de lluvias intensas.

Las nubes de polvo del desierto del Sahara llegan a Venezuela y el Caribe gracias a una combinación de fuertes vientos y una masa de aire seca conocida como la Capa de Aire Sahariana (SAL, por sus siglas en inglés).

Durante los meses de primavera y verano, el intenso calor del desierto calienta el aire sobre el Sahara.

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Este aire caliente y cargado de millones de partículas de arena se eleva a gran altura en la atmósfera (entre 1.5 y 6 kilómetros de altura).

El desierto del Sahara es el más cálido y grande del mundo, abarcando más de 9,4 millones de kilómetros cuadrados en el norte de África y extendiéndose por países como Argelia, Egipto y Marruecos.