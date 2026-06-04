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Jueves, 04 de junio de 2026
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Estados Unidos

Trump tilda de "antipatriótica" la votación de la Cámara de Representantes para frenar la guerra entre EE. UU. y el régimen de Irán

junio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Cuatro legisladores del Partido Republicano de Trump se unieron el miércoles a la oposición demócrata para votar 215 a 208 a favor de la reprimenda pública.

El presidente Donald Trump calificó este jueves de "antipatriótica" la votación en la Cámara de Representantes de Estados Unidos que ordena frenar la guerra contra Irán, y sugirió que interfirió en las negociaciones con Teherán.

La votación, en gran medida simbólica, se produjo "justo en medio de mis negociaciones finales para poner fin a la guerra con la República Islámica de Irán", dijo Trump en su plataforma Truth Social.

"¿Quién haría algo tan antipatriótico? Saben en qué punto están las negociaciones", agregó.

Afirmó, en un mensaje dirigido a los demócratas, que “preferirían que nuestro país fracasara antes que darme otra victoria, otra de muchas". "Los cuatro republicanos, esa es otra historia completamente distinta. ¡Son unos fanfarrones! Debería darles vergüenza", expresó.

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Cuatro legisladores del Partido Republicano de Trump se unieron el miércoles a la oposición demócrata para votar 215 a 208 a favor de la reprimenda pública.

Aunque obtenga la aprobación del Senado, el presidente puede vetarla. Los demócratas acusan a Trump de violar la Constitución al lanzar junto a Israel los ataques contra Irán a fines de febrero sin autorización del Congreso.

Según la ley de Estados Unidos, los presidentes tienen 60 días para obtener la aprobación del Congreso después de involucrar a las fuerzas militares del país en hostilidades.

Ese plazo venció hace semanas, y los demócratas dicen que Trump está ahora violando la ley.

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