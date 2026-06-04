Trump lanzó dura advertencia contra la dictadura de Cuba: aseguró que apenas termine con el régimen de Irán hará "una breve parada" en la isla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una conferencia de prensa este jueves 4 de junio desde el Despacho Oval en donde volvió a amenazar al régimen de Cuba.

Como es habitual en este tipo de espacios, el mandatario norteamericano fue cuestionado por los reporteros sobre la presión sobre la dictadura castrista y señaló: "Nos encargaremos de la República Islámica de Irán. Tan pronto como eso esté hecho, de regreso, solo haremos una pequeña parada breve".

En la misma declaración, Trump aseguró que "le gusta hacer una cosa a la vez", pero enfatizó en que "hay que deshacerse del régimen", al que calificó de "muy duro, muy desagradable".

La Administración del presidente Trump sigue aumentando su presión contra la dictadura con duras medidas y sanciones. Bajo el segundo mandato del republicano, el cerco ha ido aumentando por motivo de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro.

Este mismo jueves se conocieron nuevas sanciones contra el jefe del régimen cubano, Miguel Díaz-Canel, así como contra familiares del dictador Raúl Castro, recién encausado por la justicia norteamericana.

Ante la pregunta de un periodista sobre si sus sanciones buscan acelerar el colapso del régimen, el mandatario norteamericano lo negó y aseguró: "Solo queremos que sea un país bien administrado que pueda alimentar a su pueblo. Miren, es una nación fallida".

Sobre el tema del petróleo tras la caída de Maduro, señaló: "Tenían petróleo entrando. Tenían dinero entrando de Venezuela. Pero ya no tienen nada".

Las recientes sanciones son económicas para Díaz-Canel, su esposa y miembros de la familia Castro, según el Departamento del Tesoro.

Cabe mencionar que el actual jefe del régimen castrista ya había sido sancionado en julio del año pasado, a causa de la represión de las protestas ciudadanas de 2021.

En esta nueva tanda de medidas se incluyen a Alejandro Castro Espín, hijo de Raúl Castro (hermano de Raúl), al nieto de éste, Raúl Alejandro Castro, y al hijastro de Díaz-Canel, Manuel Anido Cuesta.