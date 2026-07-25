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Sábado, 25 de julio de 2026
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Shakira

¿Por qué Clara Chía no estuvo con Piqué en la final del Mundial? Este es el pacto en el que se menciona a Shakira que explicaría su ausencia

julio 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Gerard Piqué y Clara Chía (Instagram: @3gerardpique) - Shakira, cantante colombiana (EFE)
Gerard Piqué y Clara Chía (Instagram: @3gerardpique) - Shakira, cantante colombiana (EFE)
La novia del exfutbolista no asistió a la final en Nueva Jersey pese a estar en Estados Unidos, avivando rumores sobre acuerdos de convivencia.

La histórica victoria de España ante Argentina en la final del Mundial de Fútbol 2026, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, quedó eclipsada por un drama mediático protagonizado por Gerard Piqué, Shakira y la notoria ausencia de Clara Chía.

Mientras "La Roja" celebraba su segundo título mundial, las miradas se dividieron entre el césped y las gradas, donde el exfutbolista disfrutaba del partido únicamente acompañado por sus hijos Milan y Sasha.

Piqué, pieza fundamental del primer triunfo mundialista español en 2010, no quiso perderse esta nueva gesta deportiva. Las cámaras captaron al empresario en actitud relajada junto a sus hijos, pero la pregunta que inundó las redacciones internacionales fue inmediata: ¿dónde estaba Clara Chía?

Según diversas fuentes, la pareja del exdefensor del Barcelona sí se encontraba en Estados Unidos. Medios especializados confirmaron que la joven catalana había sido fotografiada junto a Piqué a la salida de un exclusivo restaurante en Los Ángeles y en Nueva York, días antes de la final.

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Su ausencia en uno de los eventos deportivos más importantes del año alimentó inmediatamente las especulaciones.

Fuentes cercanas a la expareja sugieren que la ausencia de Clara Chía no fue casual, sino que respondería a un supuesto pacto verbal entre Shakira y Piqué.

Este acuerdo tendría como objetivo proteger la estabilidad emocional de Milan y Sasha, evitando situaciones que pudieran generar tensiones mediáticas innecesarias en momentos públicos clave.

Se presume que este convenio, aunque no plasmado legalmente en el documento de separación, estipula que las nuevas parejas de ambos deben mantenerse en un segundo plano durante eventos donde los menores estén presentes públicamente.

Bajo esta premisa, Clara Chía habría optado por dar un paso atrás para permitir que Piqué disfrutara del partido con sus hijos, evitando la presión mediática que generaría una fotografía junto a los niños mientras Shakira brillaba sobre el escenario.

Esta estrategia de "perfil bajo" también se aplicaría en otros ámbitos. Según reportes, Clara evita aparecer junto a Piqué en eventos profesionales, separando deliberadamente lo laboral de lo personal para minimizar la exposición mediática y respetar los términos del supuesto acuerdo.

Mientras tanto, la imagen de Piqué disfrutando del triunfo español exclusivamente con sus hijos se convirtió en viral en redes sociales, generando miles de comentarios sobre la compleja dinámica familiar que los protagonistas intentan mantener bajo control mediático.

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