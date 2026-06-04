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Jueves, 04 de junio de 2026
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India

Gobierno de India tras encuentro de Modi con Delcy Rodríguez dice que ve una "oportunidad" en las reservas petroleras de Venezuela

junio 4, 2026
Por: Redacción NTN24
El primer ministro indio, Narendra Modi, y Delcy Rodríguez. (EFE)
El primer ministro indio, Narendra Modi, y Delcy Rodríguez. (EFE)
La visita de Rodríguez se da cuando India ha aumentado sus compras de crudo venezolano para compensar las interrupciones en el suministro relacionadas con la guerra en Oriente Medio.

El primer ministro indio, Narendra Modi, recibió este jueves a Delcy Rodríguez, antes de una reunión.

Antes de comenzar la reunión, Rodríguez se dio la mano con Modi frente a la histórica Casa de Hyderabad en Nueva Delhi, donde el gobierno indio le desplegó una enorme alfombra roja.

Tras el encuentro en Nueva Delhi entre los dos líderes, el Ministerio de Exteriores indio destacó que el gigante asiático ve las vastas reservas petroleras de Venezuela como una "oportunidad" y señaló que ya se ha convertido en una de sus principales fuentes de crudo.

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El ministro de Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, dijo entonces que estaba seguro de que la reunión "fortalecerá aún más" la cooperación entre los dos países.

La visita de Rodríguez se produce en un momento en que India, el tercer mayor importador de petróleo del mundo, ha aumentado sus compras de crudo venezolano para compensar las interrupciones en el suministro relacionadas con la guerra en Oriente Medio.

"El gobierno de India, debido a los acontecimientos en Oriente Medio, está buscando agresivamente nuevas fuentes de petróleo crudo y energía para garantizar la seguridad energética", comentó a los periodistas tras el encuentro bilateral Rudrendra Tandon, alto funcionario de la cancillería india.

"Por lo tanto, Venezuela es una oportunidad y forma parte de nuestro plan", destacó.

Normalmente, India obtiene aproximadamente la mitad de su crudo a través del estrecho de Ormuz, que da entrada al golfo Pérsico.

Pero, desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, Irán ha restringido el tráfico marítimo en ese paso estratégico, por donde normalmente transita alrededor de una quinta parte de los envíos mundiales de petróleo y gas.

"Naturalmente, las conversaciones de hoy se centraron en forjar una alianza energética", añadió Tandon.

"En el sector energético vemos una complementariedad perfecta (...). De hecho, en nuestras compras al contado, Venezuela ya se ha convertido en el tercer mayor proveedor este mes", calculó.

Tras aterrizar el miércoles en el gigante asiático, Rodríguez había destacado que esperaba un diálogo enfocado en hacer florecer la relación bilateral.

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"Estamos felices de traer el mensaje de Venezuela, que es un mensaje de paz, amistad y cooperación. Vamos a tener una agenda muy fructífera donde espero abordar áreas de cooperación en beneficio de las principales necesidades del pueblo venezolano", aseguró a la televisión estatal de su país.

India, la gran economía de más rápido crecimiento del mundo, ha sentido con fuerza, al igual que otros países asiáticos, la crisis energética global por la guerra de Irán.

Los elevados precios mundiales del crudo están aumentando su factura de importaciones, lo que amenaza con avivar la inflación y ampliar su déficit en cuenta corriente a su nivel más alto en 14 años, al tiempo que ejerce presión sobre su moneda, la rupia, ya en dificultades.

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