Estados Unidos asegura que ataque contra Niño Guerrero en Venezuela "envía un mensaje claro a América Latina"

Este sábado, un alto funcionario del Gobierno de Estados Unidos aseguró que el abatimiento de Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua en Venezuela, "envía un mensaje claro a América Latina" sobre el papel del presidente Donald Trump frente al narcotráfico.

En un mensaje en X, Patrick Weaver, subjefe de gabinete del secretario de Defensa, Pete Hegseth, señaló que “no hay refugio para los narcoterroristas en el hemisferio”.

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“La muerte de Niño Guerrero envía un mensaje claro a América Latina: no hay refugio para los narcoterroristas en nuestro hemisferio. El Departamento de Guerra y la Coalición Anticártel de las Américas (A3C) seguirán cumpliendo la promesa del presidente Trump”, puntualizó Weaver.

El criminal, quien era buscado y acusado por el Departamento de Justicia de “ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo y violencia en Estados Unidos”, fue asesinado durante operación militar de EE. UU. en coordinación con el régimen de Delcy Rodríguez en Venezuela.

La denominada banda transnacional Tren de Aragua fue designada como organización terrorista por Estados Unidos.

Aunque fue fundada en territorio venezolano, también opera en Colombia, Perú y Chile.

La muerte de su cabecilla fue confirmada el viernes por el presidente Donald Trump, quien aseguró que el Comando Sur de Estados Unidos había realizado un ataque "rápido y letal" contra el jefe del Tren de Aragua en territorio venezolano.

Posteriormente, el régimen chavista confirmó que Héctor Rusthenford Guerrero Flores había sido "neutralizado" y que hubo "enfrentamientos" con integrantes de "estructuras de delincuencia organizada" en el sureste del estado Bolívar.

Al momento de su muerte, Washington mantenía activa una recompensa de hasta cinco millones de dólares por cualquier información que permitiera su captura.