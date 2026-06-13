Régimen confirma muerte de ‘Niño Guerrero’ en nuevo operativo de EE. UU. en Venezuela y revela la región dónde estaba el jefe criminal

El régimen de Venezuela confirmó la muerte del ‘Niño Guerrero’, máximo cabecilla de la banda transnacional Tren de Aragua, en un operativo conjunto con Estados Unidos. Además, reveló la región en dónde se encontraba el jefe criminal en el momento del ataque.

En un comunicado, el régimen chavista, ahora a cargo de Delcy Rodríguez, indicó que la operación se llevó a cabo en el sureste del estado Bolívar, donde operan diferentes estructuras de delincuencia organizada.

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“Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", cabecilla de una organización criminal”, detalló.

Según añadió en el texto, la operación “contó con apoyo tecnológico especializado y se desarrolló mediante mecanismos de cooperación e intercambio de información de inteligencia entre las autoridades de ambos países”.

El pronunciamiento del régimen venezolano se conoció este viernes 12 de junio poco después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara mediante un mensaje en su cuenta de Truth Social que, bajo su dirección, el Comando Sur había ejecutado un ataque cinético rápido y letal para eliminar con éxito a Guerrero.

Aunque el mandatario norteamericano no entregó detalles sobre el operativo, sí compartió un video en el que se apreciaba una especie de casa desde una vista aérea que posteriormente fue impactada por un proyectil que provocó una gran explosión.

Por su parte, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó que el operativo se llevó a cabo a principios de esta semana.

VEA TAMBIÉN Donald Trump anunció la muerte de 'Niño Guerrero', el máximo cabecilla de la banda criminal venezolana el Tren de Aragua o

“A principios de esta semana, el Departamento de Guerra —en plena colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas— llevó a cabo un ataque cinético contra un complejo de Tren de Aragua (TdA) en Venezuela. El fundador y líder de TdA, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, fue confirmado muerto durante el ataque”, escribió en un mensaje en X.

Cabe subrayar que Guerrero era un fugitivo buscado y acusado por el Departamento de Justicia de “ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo y violencia en Estados Unidos”.