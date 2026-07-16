El senador Rick Scott desvela el plan secreto de Delcy Rodríguez para permanecer en el poder

El senador republicano de Estados Unidos, Rick Scott, aseguró que la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, tiene un plan secreto para quedarse en el poder.” Debemos agradecer al presidente Trump de intentar restaurar la democracia, el hecho de arrestar a Maduro nos dio una oportunidad y eso es positivo, lo malo es que Delcy Rodríguez era la vicepresidente y ahora es la encargada y creo que está ganando tiempo para quedarse en el poder”, dijo el político.