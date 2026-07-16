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Jueves, 16 de julio de 2026
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Delcy Rodríguez
Programa: Club de Prensa

El senador Rick Scott desvela el plan secreto de Delcy Rodríguez para permanecer en el poder

julio 16, 2026
Por: Redacción NTN24
El senador republicano de Estados Unidos, Rick Scott, aseguró que la encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, tiene un plan secreto para quedarse en el poder.” Debemos agradecer al presidente Trump de intentar restaurar la democracia, el hecho de arrestar a Maduro nos dio una oportunidad y eso es positivo, lo malo es que Delcy Rodríguez era la vicepresidente y ahora es la encargada y creo que está ganando tiempo para quedarse en el poder”, dijo el político.

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