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Miércoles, 08 de julio de 2026
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Alcalde de Nueva York enciende la polémica al afirmar que Egipto fue "robada" tras su eliminación ante Argentina en los octavos de final del Mundial

julio 8, 2026
Por: Diana Pérez
Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani | Foto: EFE
Alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani | Foto: EFE
Sus palabras llegan justo después de que dos miembros del plantel de Egipto dijeran cosas similares e insinuaran haber sido "robados" para que Argentina resultara "favorecida".

Pese a que ya ha pasado tiempo desde el enfrentamiento entre Argentina y Egipto en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, la polémica alrededor del compromiso en el que la 'albiceleste' selló su pasó a la siguiente fase del torneo continúa.

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Esta vez a la controversia del triunfo del conjunto argentino encabezado por Lionel Messi se sumó el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien afirmó que la selección de Egipto fue "robada".

Durante una conferencia de prensa, en la que presentó su plan 'Next Stop: Better Buses, Faster Service' para acelerar el servicio de transporte público en la ciudad, el mandatario no pudo evitar hablar sobre el partido entre Egipto y Argentina.

En medio de su alocución, Mamdani dijo: "Si vas al trabajo en autobús, el ahorro es considerable. En seis meses, habrás pasado 24 horas menos en él. Al cabo de un año, habrás ahorrado más de dos días de desplazamiento. Eso significa desayunar con tu familia, tener tiempo para discutir sobre las bolas y los strikes en el partido de béisbol infantil de tu hijo. Significa llegar a casa a tiempo para la hora de acostarse. Significa estar de acuerdo con tus amigos en que Egipto fue robado ayer".

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Las declaraciones del funcionario norteamericano han causado revuelo en redes en donde varios aficionados aseguran que son afirmaciones sin sentido, mientras que otros apoyaron sus palabras.

"Así que todo el mundo conoce la verdad obvia", "No puedes salir en público y pronunciar palabras de las que ni siquiera estás seguro","Están re dolidos", "Deja el fútbol a la gente que de verdad lo entiende", "El robo comenzó hace tiempo. La verdad está clara para todos", "Por supuesto que les robaron. Dirigidos por los delincuentes de la FIFA", son algunos de los comentarios.

Sus palabras llegan justo después de que dos miembros del plantel de Egipto dijeran cosas similares e insinuaran haber sido "robados" para que Argentina resultara "favorecida".

El jugador de los 'faraones' Mostafa Zico durante la rueda de prensa postpartido no pudo ocultar su frustración por la eliminación y apuntó contra los campeones del mundo.

El egipcio expresó: "Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo, el torneo estuvo amañado, no necesitaron nada más... el árbitro fue injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina".

Tras la remontada épica de la 'albiceleste', el entrenador del Egipto, Hossam Hassan, señaló que el resultado final del partido se debió a factores "internos y externos".

"El resultado se vio influido por factores internos en el terreno de juego y durante el partido y por factores externos previos al encuentro", afirmó.

Esto porque para el seleccionador "parecía haber habido presión por parte de Argentina sobre el árbitro lo que condujo a este desarrollo, nosotros habíamos expresado nuestras obsesiones a dicho árbitro”, agregó el técnico egipcio.

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