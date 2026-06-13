Secretario de Guerra de Estados Unidos confirmó que operativo para abatir a “Niño Guerrero” en Venezuela se ejecutó a “principios de esta semana”

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó que el operativo para abatir a “Niño Guerrero”, máximo cabecilla del Tren de Aragua en Venezuela, se ejecutó a “principios de esta semana”.

“A principios de esta semana, el Departamento de Guerra —en plena colaboración con las fuerzas de seguridad venezolanas— llevó a cabo un ataque cinético contra un complejo de Tren de Aragua (TdA) en Venezuela. El fundador y líder de TdA, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, fue confirmado muerto durante el ataque”, escribió Hegseth en un mensaje en X.

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Por su parte, el Comando Sur (SOUTHCOM), que ejecutó el ataque cinético para eliminar a Niño Guerrero en territorio venezolano, describió como “exitosa la operación conjunta contra un complejo del Tren de Aragua”.

“Extendemos nuestro agradecimiento a las fuerzas de seguridad venezolanas por su apoyo a la exitosa operación conjunta contra un complejo del Tren de Aragua que resultó en la muerte del líder de la organización narco-terrorista, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”. Guerrero era un fugitivo buscado acusado por el Departamento de Justicia de EE.UU. de ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo y violencia en Estados Unidos”, dijo el Comandante de SOUTHCOM, el general Francis L. Donovan.

La muerte de Guerrero fue anunciada inicialmente por el presidente Donald Trump el viernes 12 de junio, catalogando a Guerrero como un infame líder de “una de las organizaciones terroristas más sanguinarias del planeta”.

El mandatario norteamericano informó que la acción para atacar y abatir al Niño Guerrero se coordinó estrechamente con el régimen de Venezuela, con quienes dijo “está trabajando muy bien”.

VEA TAMBIÉN Donald Trump anunció la muerte de 'Niño Guerrero', el máximo cabecilla de la banda criminal venezolana el Tren de Aragua o

Posteriormente, el régimen emitió un comunicado e indicó que la operación se llevó a cabo en el sureste del estado Bolívar, donde operan diferentes estructuras de delincuencia organizada.

“Durante el desarrollo de la operación se produjeron enfrentamientos con integrantes de estas estructuras criminales, en los que resultó neutralizado Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias "Niño Guerrero", cabecilla de una organización criminal”, detalló.

Guerrero era un fugitivo buscado y acusado por el Departamento de Justicia de “ordenar, dirigir y facilitar actos de terrorismo y violencia en Estados Unidos”.

Al momento de su muerte, Washington mantenía activa una recompensa de hasta cinco millones de dólares por cualquier información que permitiera su captura.