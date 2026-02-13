NTN24
Viernes, 13 de febrero de 2026
Régimen venezolano

Estados Unidos autorizó las operaciones de cinco petroleras en Venezuela: estas son las empresas beneficiadas

febrero 13, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Petróleo Venezolano - EFE
Petróleo Venezolano - EFE
Las multinacionales beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.

Estados Unidos anunció este viernes dos licencias generales que permiten a cinco multinacionales petroleras reanudar sus operaciones en Venezuela sin sanciones.

Las beneficiarias son la estadounidense Chevron, la italiana Eni, la española Repsol y las británicas BP y Shell.

"Todas las transacciones" de esas compañías que tengan que ver con el sector petrolero venezolano quedan autorizadas, así como los contratos para "nuevas inversiones en el sector del petróleo y el gas" para todas las compañías interesadas en abrir negocios en el país sudamericano, mencionan las licencias.

o

Tras la captura de Nicolás Maduro, que fue sacado del país por fuerzas especiales estadounidenses el pasado 3 de enero, Washington anunció inmediatamente que solo iba a permitir las exportaciones de crudo del país sudamericano bajo su control directo.

Estados Unidos aplicaba ya desde diciembre un bloqueo a las exportaciones que Venezuela llevaba a cabo mediante "buques fantasmas", sometidos a sanciones.

El régimen venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, aprobó una nueva ley de hidrocarburos que reforma sustancialmente las limitaciones a la inversión exterior, tras años de polémicas por contratos incumplidos, demandas ante instancias internacionales y restricciones a las multinacionales.

Chevron era la única compañía estadounidense que explotaba, aunque con dificultades, el crudo venezolano mediante una licencia de Estados Unidos para contratos muy específicos con la empresa nacional venezolana, PDVSA.

o

Estas dos nuevas licencias se unen a otras nuevas autorizaciones para comprar equipamiento e instalarlo en Venezuela, negociar contratos con puertos y aeropuertos, y otras medidas que facilitan la inversión en el sector, muy decaído.

