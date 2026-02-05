Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Un mal año para China comunista. Hace unos días perdieron su influencia sobre dos puertos estratégicos en Panamá, la CIA retornó a Venezuela, los BRICS sufren fricciones, la dictadura de Cuba comenzó a sucumbir y America Latina esta dando un portazo a la compra de equipo militar de Beijing.

Desde el primer día de su segundo mandato, Trump fue claro. Anunció como uno de sus objetivos recuperar el Canal de Panamá de la poderosa influencia China. Dos semanas después Panamá hizo lo impensable, se retiró de la Ruta de la Seda China, la estrategia económica y geopolítica mas poderosa de la potencia comunista.

Pero las cosas no terminan allí, hace unos días la Corte Suprema de Justicia de Panamá declaró inconstitucional las concesiones de HK Hutchinson sobre los puertos Balboa y San Cristobal. Pero creer que esto solo fue un fallo judicial es un grave error, esto es una victoria masiva de la administración Trump sobre la estrategia geopolítica China en America Latina.

El Secretario de Estado Marco Rubio lo dijo así: Los Estados Unidos esta motivado por el reciente fallo de la Corte Suprema de

Justicia de Panama que declara inconstitucional las concesiones portuarias a China.

Las derrotas de China también incluyen a la isla de Cuba. Durante los años 60’s y hasta 1990 Cuba fue un bastión de la geopolítica rusa, pero durante los últimos 20 años la isla ha sido un socio clave de Beijing, especialmente en la instalación y renovación de bases de espionaje. Esto esta llegando a su fin. Estados Unidos ha declarado a Cuba una amenaza inusual y extraordinaria, cortando sus subsidios petroleros y obligándolos a negociar.

“Cuba volverá a ser libre”, asegura el presidente Donald Trump. Por primera vez, la dictadura de 67 años estaría enfrentando una amenaza real a su modelo represivo, corrupto y empobrecedor. El presidente de Estados Unidos cree que llegará a un acuerdo. Otra derrota para China comunista.

En el ámbito militar hace dos meses vimos como China perdió otra batalla en Argentina. La nación sudamericana rechazó los aviones de combate JF-17 asiáticos y apostó firme por la compra de 24 F-16 a Dinamarca con el aval de Estados Unidos.

En diciembre pasado, el Ejército de Uruguay incorporó a sus filas vehículos tácticos Oshkosh M-ATV. Las unidades blindadas de fabricación estadounidense forman parte del programa U.S. Foreing Military Sales (FMS), una iniciativa que ofrece productos, servicios y entrenamiento para el fortalecimiento de capacidades militares.

China recibió otro golpe en Perú. El gobierno peruano ha informado que Estados Unidos ha expresado su interés en

designar a Perú como su principal aliado extra OTAN. Un posicionamiento trascendental en temas de seguridad y defensa.

El efecto Trump también ha golpeado la alianza del grupo de los BRICS. China quería mostrar fortaleza con un ejercicio militar en Sudáfrica pero India y Brasil, miembros fundadores del bloque, decidieron no participar. Un golpe duro e inesperado.

La CIA vuelve a America Latina. En el mes de enero sucedieron dos visitas estratégicas. El Director de la Agencia de Inteligencia, John Ratcliffe, llegó a Venezuela y el Subdirector, Michael Ellis, tuvo un encuentro clave con la Policía Federal de Brasil. China pierde hasta con la izquierda más radical.

La superpotencia comunista también está perdiendo terreno en la promoción de su famosa deuda trampa. Ya no podrá africanizar a los países latinoamericanos con deudas impagables que les obliguen a comprometer sus recursos naturales y soberanía.

Bolivia, que rompió con 20 años de régimen socialista, ha vuelto a priorizar su relación con el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo. El gobierno de Bolivia suscribió recientemente un acuerdo de 4.5 mil millones de dólares para estabilizar la economía, restaurar el crecimiento y expandir la creación de empleos. Sumado a esto Argentina recibió un histórico crédito de 20 mil millones del FMI y Ecuador mantiene un acuerdo ampliado de 5mil millones de dólares.

China no ha perdido su poder e influencia en America Latina pero, la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos y en particular el Corolario Trump a la Doctrina Monroe (Donroe), esta

frenando y revirtiendo el avance de Beijing en la región. Lo mejor esta por venir.