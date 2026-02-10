La aerolínea estatal venezolana Conviasa reprograma vuelos a Cuba por escasez de combustible en la isla

La aerolínea Conviasa anunció este martes la reprogramación de sus vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible que vive la isla en medio de la presión estadounidense sobre el régimen de Díaz-Canel.

A través de un comunicado, Conviasa dio a conocer los cambios que sufrirán los vuelos desde Caracas hacia La Habana en los próximos días.

A su vez, la empresa aérea también detalló que los vuelos hacia Nicaragua también tendrán cambios debido a la imposición de visa para los cubanos que viajen al país centroamericano.

“Debido a causas externas relacionadas con el NOTAM emitido por la autoridad aeronáutica cubana referente al suministro de combustible y los nuevos requisitos migratorios establecidos por el gobierno de Nicaragua, los vuelos en la ruta Caracas (CCS) – La Habana (HAV) – Managua (MGA) y retornos, operativos entre el 10 y el 19 de febrero de 2026, han sido reprogramados con el siguiente itinerario vuelos indicado en la publicación”, dice el comunicado divulgado este miércoles por la aerolínea estatal venezolana.

En ese sentido, los vuelos hacia La Habana desde Caracas sufrirán cambios a partir de este miércoles 11 de febrero.

Para este miércoles se tiene previsto que un vuelo salga a las 15:00 (hora de Venezuela) desde Caracas y arribe a las 17:00 (hora de La Habana). Esa misma aeronave retornará desde La Habana hacia Caracas a las 19:00 (hora local).

El día jueves 12 de febrero los vuelos saldrán 45 minutos más tarde del horario anterior, mientras que no habrá más frecuencias con ese destino hasta el próximo miércoles 18 de febrero cuando se retome la operación, pero en horario de la mañana.

Cabe recordar que tras la captura de Nicolás Maduro, Venezuela dejó de aportar petróleo a Cuba, lo que ha desatado una escasez del crudo en la isla, generando escasez de combustible y desabastecimiento eléctrico.

Además, el presidente estadounidense Donald Trump prometió sancionar a los países que aporten crudo al régimen de la isla.