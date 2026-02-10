NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Martes, 10 de febrero de 2026
Conviasa

La aerolínea estatal venezolana Conviasa reprograma vuelos a Cuba por escasez de combustible en la isla

febrero 10, 2026
Por: Luis Cifuentes
Avión de la aerolínea estatal venezolana Conviasa - Foto: EFE
Avión de la aerolínea estatal venezolana Conviasa - Foto: EFE
Conviasa dio a conocer los cambios que sufrirán los vuelos desde Caracas hacia La Habana en los próximos días.

La aerolínea Conviasa anunció este martes la reprogramación de sus vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible que vive la isla en medio de la presión estadounidense sobre el régimen de Díaz-Canel.

A través de un comunicado, Conviasa dio a conocer los cambios que sufrirán los vuelos desde Caracas hacia La Habana en los próximos días.

A su vez, la empresa aérea también detalló que los vuelos hacia Nicaragua también tendrán cambios debido a la imposición de visa para los cubanos que viajen al país centroamericano.

o

Debido a causas externas relacionadas con el NOTAM emitido por la autoridad aeronáutica cubana referente al suministro de combustible y los nuevos requisitos migratorios establecidos por el gobierno de Nicaragua, los vuelos en la ruta Caracas (CCS) – La Habana (HAV) – Managua (MGA) y retornos, operativos entre el 10 y el 19 de febrero de 2026, han sido reprogramados con el siguiente itinerario vuelos indicado en la publicación”, dice el comunicado divulgado este miércoles por la aerolínea estatal venezolana.

En ese sentido, los vuelos hacia La Habana desde Caracas sufrirán cambios a partir de este miércoles 11 de febrero.

o

Para este miércoles se tiene previsto que un vuelo salga a las 15:00 (hora de Venezuela) desde Caracas y arribe a las 17:00 (hora de La Habana). Esa misma aeronave retornará desde La Habana hacia Caracas a las 19:00 (hora local).

El día jueves 12 de febrero los vuelos saldrán 45 minutos más tarde del horario anterior, mientras que no habrá más frecuencias con ese destino hasta el próximo miércoles 18 de febrero cuando se retome la operación, pero en horario de la mañana.

Cabe recordar que tras la captura de Nicolás Maduro, Venezuela dejó de aportar petróleo a Cuba, lo que ha desatado una escasez del crudo en la isla, generando escasez de combustible y desabastecimiento eléctrico.

Además, el presidente estadounidense Donald Trump prometió sancionar a los países que aporten crudo al régimen de la isla.

Temas relacionados:

Conviasa

Cuba

Régimen cubano

Petróleo

Escasez

Vuelos

La Habana

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La persecución del régimen en Cuba cada vez se agudiza: dos jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria por mostrar la realidad de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Que sean todos": familiares de presos políticos sin miedo y frente a diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y Pedro Infante

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Tenemos fe de que él también saldrá, pero nos preguntamos porque salen casi todos y él no”: hermana del preso político Juan Freites

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Visita de Trump a tropas que arrestaron a Maduro es el preludio de operativos en países como Cuba?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Ramón Guanipa y Juan Pablo Guanipa - EFE
Presos políticos

"No puede hablar o salir en entrevistas, ahora sí está totalmente silenciado": hijo de Juan Pablo Guanipa relata situación de su padre tras medida de "casa por cárcel" impuesta por el régimen

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Este proyecto, como fue presentado, no es ningún proyecto de amnistía y no sirve de nada": abogado especialista sobre ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Tamara Sujú | Foto: EFE
Corte Penal Internacional

Caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional entra en un momento clave, según la activista venezolana Tamara Sujú

Foto de referencia
Presos políticos

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Presos políticos en Venezuela - EFE
Militares presos

"Hasta que mi hijo no salga y, hasta que salgan todos los presos políticos, de aquí no me retiro": madre del teniente José Ángel Barreno que espera a las afueras de la cárcel de El Rodeo hace 33 días

Más de Actualidad

Ver más
Agentes de ICE en Minéapolis - Foto: EFE
Departamento de Seguridad Nacional

El Departamento de Seguridad de EE. UU. se expone a un eventual cierre en los próximos días si no hay un acuerdo entre republicanos y demócratas

Edmundo González, presidente electo de Venezuela, junto a su esposa, Mercedes López; su hija, Maríana González, y su yerno, Jorge Tudrares - Foto: AFP
Presos políticos

"La joya de la corona es Rafael Tudares cuyo 'crimen' fue casarse con la hija de Edmundo González": Jorge ‘Tuto’ Quiroga pide la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela

Vigilia por presos políticos en Venezuela / Evelys Cano, madre de preso político de Venezuela - Fotos: EFE / NTN24
Presos políticos

"Todas las madres nos vamos a encadenar; siento que estoy encadenada con mi hijo": Evelys Cano, madre de preso político, quien pernocta con cadenas frente a Zona 7 en Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas - Foto: AFP
ONU

Secretario general de la ONU considera fin del acuerdo nuclear entre EE. UU. y Rusia un "momento grave" para la paz

Reunión entre Laura F. Dogu, Jefe de Misión y Encargada de Negocios de la Unidad de Asuntos de Venezuela de los Estados Unidos y Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Embajada de Estados Unidos

Embajada de EE. UU. en Venezuela publica esperanzador mensaje sobre transición política en medio de la reunión entre Laura Dogu y Delcy Rodríguez

Agentes de ICE en Minéapolis - Foto: EFE
Departamento de Seguridad Nacional

El Departamento de Seguridad de EE. UU. se expone a un eventual cierre en los próximos días si no hay un acuerdo entre republicanos y demócratas

Edmundo González, presidente electo de Venezuela, junto a su esposa, Mercedes López; su hija, Maríana González, y su yerno, Jorge Tudrares - Foto: AFP
Presos políticos

"La joya de la corona es Rafael Tudares cuyo 'crimen' fue casarse con la hija de Edmundo González": Jorge ‘Tuto’ Quiroga pide la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela

Vigilia por presos políticos en Venezuela / Evelys Cano, madre de preso político de Venezuela - Fotos: EFE / NTN24
Presos políticos

"Todas las madres nos vamos a encadenar; siento que estoy encadenada con mi hijo": Evelys Cano, madre de preso político, quien pernocta con cadenas frente a Zona 7 en Venezuela

Primera ministra italiana, Giorgia Meloni junto con Alberto Trentini excarcelado por parte del régimen de Venezuela - Foto: AFP
Excarcelaciones

Así fue el emotivo recibimiento de la primera ministra Giorgia Meloni de dos italianos que fueron excarcelados en Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (EFE)
Donald Trump

Trump amenaza con imponer aranceles del 25% a los países que comercien con Irán: estas serían las naciones afectadas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre