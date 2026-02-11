El país latinoamericano en el que Shakira ofrecerá concierto gratuito

Siguiendo los pasos de Madonna y Lady Gaga, la artista colombiana Shakira dará un megashow gratuito en mayo en la playa de Rio de Janeiro, confirmaron este miércoles las autoridades de la ciudad brasileña.

"Las caderas no mienten y la alcaldía de Rio confirma: Shakira en Copacabana, 2 de mayo", publicó el gobierno carioca en X, en una alusión a la exitosa canción "Hips don't lie" de la cantante.

Shakira protagonizará el evento "Todo mundo no Rio", que ya tuvo en las arenas de Copacabana a Madonna en 2024 y Lady Gaga en 2025.

El anuncio pone fin a semanas de suspenso y rumores sobre el artista principal que traería esta edición.

El alcalde de Rio de Janeiro, Eduardo Paes, había despertado curiosidad con la publicación en redes de videos creados con inteligencia artificial que lo mostraban junto a Shakira, y también a Britney Spears, Bono, Beyoncé, Justin Bieber o Rihanna.

Eventos de este tipo en la playa de Copacabana suelen atraer a millones de espectadores frente a un palco al aire libre por el que ya pasaron artistas como los Rolling Stones, Stevie Wonder y Rod Stewart.

Según la agencia municipal Riotur, 2,1 millones de personas asistieron al concierto de Lady Gaga y 1,6 millones al de Madonna.

Shakira, de 49 años, ha actuado varias veces en Brasil, la última de ellas en 2025 durante su gira mundial "Las mujeres ya no lloran".