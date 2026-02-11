NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Colombia

"No es normal que las exparejas hagan este tipo de acciones": secretaria de las Mujeres de Medellín sobre caso que conmociona a Colombia

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Mañana
Valeria Molina se refiere al caso de una joven de 25 años que fue secuestrada y obligada a abortar por su expareja.

Una mujer de 25 años fue secuestrada durante 48 horas, tiempo en el cual fue torturada física y psicológicamente, y forzada a abortar, en Medellín.

El detenido como presunto responsable es su expareja sentimental, quien enfrenta una posible condena de más de 40 años de prisión.

Según las primeras investigaciones, el hombre retuvo a la víctima después de que ella le informara sobre su estado de embarazo. Durante el cautiverio, le suministró medicamentos para inducir el aborto mientras la sometía a torturas.

Al respecto, Valeria Molina, secretaria de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín, aseguró en NTN24 que sin la intervención de las autoridades “posiblemente la mujer no hubiera sobrevivido debido a todas las lesiones que tenía en su cuerpo y la gravedad de lo que estaba viviendo", declaró.

o

De acuerdo con Molina, el caso entró inicialmente por la ruta de desaparición de la ciudad, lo que permitió activar al Gaula de la policía, quienes trabajaron en labores de inteligencia para localizar a la víctima.

"Tenemos una articulación institucional muy fuerte donde pudimos hacer una activación rápida en este proceso de acompañamiento a la mujer", explicó Molina.

Asimismo, confirmó que brindará acompañamiento integral a la víctima y su familia.

"Acompañamos psicológicamente a su familia y a ella y la acompañamos con abogadas que tienen enfoque de género en todo el proceso", señaló la funcionaria.

Este apoyo incluye asistencia durante la denuncia, los procesos judiciales y administrativos hasta garantizar que no haya impunidad.

La funcionaria cuestionó cómo algunos hombres consideran que pueden disponer de los cuerpos y la vida de las mujeres y calificó la relación como tóxica y enmarcada en un contexto de violencia compleja.

"No es normal que las mujeres vivan en contextos de violencia y que sus exparejas hagan este tipo de acciones", dijo.

