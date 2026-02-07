NTN24
Sábado, 07 de febrero de 2026
Elecciones en Colombia

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

febrero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Razón de Estado
En entrevista con el programa Razón de Estado, Daniel Raisbeck, analista político e historiador, y Vanessa Vallejo, economista, columnista, se refirieron a los mencionados comicios.

Este 2026 es un año clave para Colombia, debido a que se llevará a cabo el proceso de renovación del poder legislativo y ejecutivo.

El 8 de marzo se desarrollarán las elecciones de Congreso de la República (Senado y Cámara) y consultas interpartidistas para elegir candidatos presidenciales.

Asimismo, el 31 de mayo del año en curso será la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales. Si ningún candidato obtiene la mayoría necesaria, se realizará una segunda vuelta presidencial el 21 de junio.

En entrevista con el programa Razón de Estado, Daniel Raisbeck, analista político e historiador, así como Vanessa Vallejo, economista, columnista y analista política, se refirieron a los mencionados comicios.

“La fortaleza de la izquierda es limitada (...) Iván Cepeda (candidato del oficialismo) es más peligroso que Petro”, dijo Raisbeck.

A su turno, Vallejo mencionó: “El daño más profundo que deja el presidente Petro es está asociado a cómo permitió que el crimen que está ligado al narcotráfico tomara tanto espacio en el país... Es complicado pensar en elecciones libres, es un país manchado en muchas esferas”.

En líneas generales, analistas políticos coinciden en que estas elecciones han estado marcadas por un clima de intensa polarización.

