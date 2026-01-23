"Lo que ocurre cuando son temperaturas muy bajas es que pone en riesgo nuestras vidas": meteorólogo sobre la aleta de tormenta invernal en Estados Unidos

Estados Unidos se encuentra en alerta meteorológica por una tormenta invernal que avanza sobre gran parte del territorio.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos alertó que la tormenta traerá fuertes nevadas y hielo, y extenderá sus “temperaturas peligrosamente frías” por el este del país durante este fin de semana.

Para hablar sobre este tema, Albert Martínez, meteorólogo y fundador de Canal Meteo, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El meteorólogo comentó que "lo que está ocurriendo es que se están uniendo todos los elementos para que tengamos temperaturas muy bajas" y que "todo ese aire frío con la humedad del golfo favorecerá un episodio de mucha nieve".

Y aseguró que "es la primera gran tormenta invernal que vamos a vivir en 10 años", pero que lo que hace a esta tormenta invernal diferente a las anteriores es la extensión porque si afecta "a dos de cada tres personas es un fenómeno poco habitual. Ni los huracanes tienen una extensión tan grande".

"Lo que ocurre cuando son temperaturas muy bajas es que pone en riesgo nuestras vidas", añadió el experto, quien también recomendó que "tenemos que abrigarnos en consecuencia a unas temperaturas que pueden ser muy peligrosas. 20 grados bajo cero la piel expuesta se quema en tan solo 15 minutos".