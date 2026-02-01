El influencer más seguido del mundo vendió su empresa por más de 900 millones de dólares

El creador de contenido Khaby Lame, es actualmente la persona con mayores seguidores en TikTok, su fama se debe a sus videos virales de humor mudo, donde, con expresiones faciales irónicas y sin hablar, simplifica de manera los trucos de vida.

Lame poseía una empresa con sede en Dubái, denominada Step Distinctive Limited, la cual se encargaba de operar rubro del comercio electrónico y controlaba diversas líneas de negocio asociadas al creador de contenido.

La operación se llevó a cabo mediante un intercambio de acciones con Rich Sparkle Holdings, un holding con sede en Hong Kong que cotiza en el Nasdaq y del que Lame pasa a ser accionista.

El objetivo de la organización Rich Sparkle Holdings es expandir su presencia en el sector digital, de ese modo, concluyeron operaciones con Lame y compraron la empresa del creador de contenido por una cifra cercana a los 975 millones de dólares.

Cabe resaltar que la firma que adquirió la compra está especializada en el mercado de influencers y la economía digital, su estrategia incluye el desarrollo de nuevas líneas de negocio vinculadas a la inteligencia artificial, la creación de productos digitales exclusivos y la expansión en mercados emergentes.

Ahora, según portales oficiales, la operación marca una tendencia hacia la consolidación de marcas personales bajo estructuras corporativas sofisticadas, de ese modo, ese tipo de acuerdo permite escalar negocios, diversificar fuentes de ingreso y responder a la demanda de contenidos personalizados de manera global.

Especialistas de Forbes y otros medios prevén que más estrellas de las redes sociales seguirán el ejemplo de Lame en los próximos meses.

Finalmente, la venta de la organización ha impactado en la gestión de publicidad, colaboradores y ventas online de Lame, quien hoy suma más de 160 millones de seguidores en la red social.