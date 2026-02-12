"Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de EE. UU. y en Venezuela tenemos que resarcir el daño": líder estudiantil sobre propuesta del fiscal de incluir al dictador en la ley de amnistía

Este jueves 12 de febrero se llevó a cabo una histórica jornada de manifestaciones en Venezuela por la libertad de los presos políticos y la transición democrática, la primera que lleva a cabo la oposición tras la captura del dictador Nicolás Maduro, el 3 de enero en Caracas.

En medio de ese contexto, el sancionado fiscal Tarek William Saab generó controversia en el país al plantear que la ley de amnistía anunciada por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, debería incluir una contraparte: la liberación por parte de Estados Unidos de Nicolás Maduro y Cilia Flores, actualmente presos en Nueva York.

Además, el fiscal del régimen chavista evitó reconocer como presos políticos a quienes están detenidos por motivos políticos, llamándolos simplemente “personas detenidas”.

En entrevista con La Noche de NTN24, el expreso político y politólogo venezolano Nicmer Evans criticó duramente la propuesta: “Esa ley recriminaliza a las víctimas. Una ley de amnistía se da por criterio político y además es la aceptación pública de que hay presos políticos en Venezuela, pero ellos no asumen la responsabilidad”, dijo.

Por su parte, Rosa Orozco, madre de Geraldine Moreno, víctima de la dictadura venezolana, señaló que el “fiscal lamentablemente está totalmente disociado de lo que está pasando en Venezuela”.

“La amnistía no es para que tú me perdones, yo estoy aquí porque tú me pusiste preso”, se cuestionó.

A su turno, el líder estudiantil universitario Miguelángel Suárez dijo que las “declaraciones del fiscal son una total incoherencia”.

“La amnistía no puede ser, si de verdad existe una real voluntad política para resarcir los daños a las víctimas, una moneda de canje o un instrumento de negociación. Nicolás Maduro tendrá que comparecer ante los juzgados de los Estados Unidos y en Venezuela tenemos también que resarcir el daño que se le hizo a tantas familias, el daño que se le hizo a los venezolanos y poder darle, por fin, justicia a tantas personas que jamás tuvieron que estar detrás de la reja”, comentó.