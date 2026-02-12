“Hoy vimos una articulación de todos los actores políticos del Estado: partidos políticos, sindicatos, gremios, movimientos estudiantiles”: dirigente estudiantil venezolano sobre manifestaciones

Este jueves 12 de febrero se celebró el Día de la Juventud en Venezuela, fecha en la que cientos de jóvenes universitarios y diferentes agremiaciones políticas del Estado salieron a las calles a manifestarse en pro de la “Libertad”.

Frente a la oportunidad de regresar a las calles sin temor y poder levantar la voz por aquellos presos políticos que aún se encuentran encarcelados de manera arbitraria por parte del régimen, La Tarde de NTN24 conversó con Juan Quintero, dirigente estudiantil venezolano.

“Hoy lo que vimos fue una articulación de todos los actores políticos del Estado: los partidos políticos, los sindicatos, los gremios, los movimientos estudiantiles, y todos buscaban la misma causa, la libertad de todos los presos políticos”, indicó Quintero.

El joven dirigente estudiantil indicó que su principal “objetivo es seguir luchando por la libertad de los presos políticos del país”.

Para Quintero, cada uno de los sectores de la “sociedad civil” tiene claro su aporte hacia el camino que permita una verdadera “transición hacia la democracia”.

El también estudiante de economía manifestó que a partir de ahora ve con un poco más de libertad en las calles “exigiendo sus derechos”, pues en esta nueva oportunidad se ve a una sociedad con menos temor, dispuesta a aportar a la reconstrucción del país y “reclamar lo que les han quitado”.

Como mensaje, el dirigente estudiantil indicó que “es momento de tener fe, de poder creer en este proyecto que se está contrayendo. Creo que se están abriendo las puertas para el futuro democrático y libre de nuestro país”.