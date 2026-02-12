NTN24
Jueves, 12 de febrero de 2026
Manifestaciones

"Algo cambió en Venezuela": históricas manifestaciones en todo el país evidencian el miedo del régimen ante la presión de EE. UU.

febrero 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Análisis con expertos en Club de Prensa Miami de NTN24.

Las manifestaciones de este jueves en Venezuela están marcando un hito en el país sudamericano. A diferencia de las protestas de 2019, que fueron violentamente reprimidas por el régimen de Nicolás Maduro, las nuevas movilizaciones han tenido lugar sin un uso agresivo de la fuerza.

La razón principal: la presión y las amenazas de sanciones por parte de Estados Unidos, según algunos analistas. Estas circunstancias han permitido que el pueblo venezolano se exprese con menos temor a represalias físicas inmediatas.

En el marco de las movilizaciones, hoy se conmemora el Día de la Juventud en Venezuela, un día que recuerda a aquellos que fueron víctimas de las protestas contra el régimen.

El papel de los estudiantes ha sido vital en esta nueva oleada de manifestaciones, desempeñando un papel de liderazgo junto con la sociedad civil y familiares de presos políticos, exigiendo derechos y libertad para los detenidos.

Jorge Rodríguez, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional, aseguró recientemente que todos estos presos serían liberados próximamente, una promesa que ha avivado las esperanzas pero también el escepticismo de muchos.

En Club de Prensa Miami, Manuel Aguilera comentó que "la violencia es el único lenguaje que ha entendido la dictadura venezolana", sugiriendo que las estrategias de presión han sido más efectivas que las sanciones prolongadas.

Sin embargo, la situación sigue siendo tensa, con escépticos que cuestionan si estas medidas transformarán realmente el panorama político del país.

