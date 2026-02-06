Esta es la fecha en la que James Rodríguez podría debutar con su nuevo equipo en la MLS: hay preocupación por el poco bagaje con el que llegaría al Mundial

James Rodríguez fue presentado este viernes en su nuevo equipo de la MLS, el Minnesota United, con un contrato garantizado hasta junio de 2026 y con una opción de extensión hasta diciembre del mismo año, según informó el equipo.

“El club ha fichado al centrocampista ofensivo internacional colombiano James Rodríguez con un contrato garantizado hasta junio de 2026, con una opción del club hasta diciembre de 2026”, detalló el club.

No obstante, pese a que ya es oficial el fichaje del jugador colombiano, hay preocupación por el poco bagaje con el que llegaría para disputar el Mundial con la Selección Colombia dado que la liga norteamericana empieza muy tarde en comparación a otros torneos del continente.

Según el calendario, James Rodríguez debutaría a finales de este mes de febrero, lo que genera preocupación con respecto a la cita orbital con su selección.

El Minnesota debuta el 21 de febrero en la Major League Soccer ante el Austin en calidad de visitante, encuentro en el que se podría dar el debut del jugador colombiano.

Unas semanas después, a finales de marzo, se disputará la doble fecha FIFA en la que Colombia se medirá a Francia y Croacia en territorio estadounidense.

Es decir que el centrocampista de 34 años podría llegar al Mundial con poco bagaje de encuentros antes del Mundial que arrancará el 17 de junio para la selección Colombia.

“Estoy feliz por estar acá, agradecer al club y llego con muchas ganas al club lindo y bueno, que ha hecho las cosas bien y soy uno más para todo el equipo”, dijo James Rodríguez tras su presentación.

“Es verdad que he jugado en clubes grandes, en clubes buenos, pero quería esta liga, quería jugar acá y cuando se dio la chance de jugar en este gran club, fue lento todo, pero se dio, hemos hecho esfuerzos de parte y parte y cuando confían en ti debes darlo todo para que todos se sientan bien, espero ayudar y esperemos ganar cosas porque yo siempre quiero ganar”, agregó.