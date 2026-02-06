NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Viernes, 06 de febrero de 2026
Selección Colombia

Esta es la fecha en la que James Rodríguez podría debutar con su nuevo equipo en la MLS: hay preocupación por el poco bagaje con el que llegaría al Mundial

febrero 6, 2026
Por: Luis Cifuentes
James Rodríguez, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
James Rodríguez, jugador de la selección Colombia - Foto: EFE
El jugador cucuteño fue presentado en su nuevo equipo a pocos meses del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

James Rodríguez fue presentado este viernes en su nuevo equipo de la MLS, el Minnesota United, con un contrato garantizado hasta junio de 2026 y con una opción de extensión hasta diciembre del mismo año, según informó el equipo.

El club ha fichado al centrocampista ofensivo internacional colombiano James Rodríguez con un contrato garantizado hasta junio de 2026, con una opción del club hasta diciembre de 2026”, detalló el club.

No obstante, pese a que ya es oficial el fichaje del jugador colombiano, hay preocupación por el poco bagaje con el que llegaría para disputar el Mundial con la Selección Colombia dado que la liga norteamericana empieza muy tarde en comparación a otros torneos del continente.

o

Según el calendario, James Rodríguez debutaría a finales de este mes de febrero, lo que genera preocupación con respecto a la cita orbital con su selección.

El Minnesota debuta el 21 de febrero en la Major League Soccer ante el Austin en calidad de visitante, encuentro en el que se podría dar el debut del jugador colombiano.

Unas semanas después, a finales de marzo, se disputará la doble fecha FIFA en la que Colombia se medirá a Francia y Croacia en territorio estadounidense.

Es decir que el centrocampista de 34 años podría llegar al Mundial con poco bagaje de encuentros antes del Mundial que arrancará el 17 de junio para la selección Colombia.

Estoy feliz por estar acá, agradecer al club y llego con muchas ganas al club lindo y bueno, que ha hecho las cosas bien y soy uno más para todo el equipo”, dijo James Rodríguez tras su presentación.

o

“Es verdad que he jugado en clubes grandes, en clubes buenos, pero quería esta liga, quería jugar acá y cuando se dio la chance de jugar en este gran club, fue lento todo, pero se dio, hemos hecho esfuerzos de parte y parte y cuando confían en ti debes darlo todo para que todos se sientan bien, espero ayudar y esperemos ganar cosas porque yo siempre quiero ganar”, agregó.

Temas relacionados:

Selección Colombia

Fútbol

Mundial 2026

Néstor Lorenzo

MLS

Fichaje

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Nicolásito, a tu padre no lo están torturando" | Madre de presa política que se desmayó implorando por su hija responde a carta del hijo del dictador Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Un conflicto entre países que comparten tantos intereses, es evidentemente algo que hay que evitar": Francisco Jiménez, exministro del gobierno de Ecuador sobre crisis diplomática con Colombia

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

Sobrevuelos de Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos. (Foto_ @AFSOUTH)
Cae Maduro en Venezuela

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Más de Deportes

Ver más
.
Japón

"Japón está un paso adelante en empatía": las redes reaccionan a emotiva muestra de respeto de jugador de voleibol Yuji Nishida tras golpear accidentalmente a una asistente

Fuera de lugar - Foto de referencia Canva
Fútbol

Sistema semiautomático para el fuera de lugar con ayuda de la IA se está implementando por primera vez en este país latinoamericano

Fútbol/ Dinero - Foto de referencia Canva
Fútbol

Ranking revela al club de fútbol que más dinero gana en el mundo: equipo con jugador colombiano está en el podio

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Feid (Ferxxo) / Karol G - Fotos: EFE
Karol G

Karol G comparte inesperado mensaje tras su ruptura con Feid

Delcy Rodríguez | Foto AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez asegura que hay una “mancha” en la relación con EE. UU. y dijo que si le tocara ir Washington “lo haría de pie, nunca arrestándome”

Presos políticos en Venezuela - EFE
Presos políticos en Venezuela

Abogado penalista sugiere una ley de amnistía para presos políticos del régimen en Venezuela: “Es la forma más expedita de que podamos tenerlos libres de toda culpa”

.
Japón

"Japón está un paso adelante en empatía": las redes reaccionan a emotiva muestra de respeto de jugador de voleibol Yuji Nishida tras golpear accidentalmente a una asistente

Daniel Palacios, exministro del Interior de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Petro no tiene ninguna intención de confrontar al régimen venezolano": Daniel Palacios sobre encuentro que tendría el presidente colombiano con Delcy Rodríguez

Fuera de lugar - Foto de referencia Canva
Fútbol

Sistema semiautomático para el fuera de lugar con ayuda de la IA se está implementando por primera vez en este país latinoamericano

Delcy Rodríguez - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez viajaría próximamente a Estados Unidos, según altos funcionarios de la Casa Blanca

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre