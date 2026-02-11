Murió a los 28 años reconocido influencer que plasmó batalla contra el cáncer en las redes sociales: “Convirtió el dolor en conciencia”

El influencer español Xisco Quesada, quien documentaba mediante sus redes sociales cómo era vivir con un duro cáncer de páncreas, murió a los 28 años de edad a causa de dicha enfermedad, así lo confirmaron sus familiares mediante un comunicado.

“Con enorme tristeza queremos comunicar que Xisco ha fallecido”, reza el texto en su comienzo.

El creador de contenido mallorquín, padre de dos hijos, vio cómo su vida se transformó por completo cuando recibió un diagnóstico de cáncer de páncreas con metástasis.

De acuerdo con lo expresado con sus familiares, “desde ese momento decidió compartir su día a día sin filtros, mostrando su lucha, sus miedos y también una fortaleza que nos dejó sin palabras”.

El avance de su enfermedad lo llevó en los últimos meses a internarse en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, donde luchó por su vida hasta su muerte.

“Convirtió el dolor en conciencia, su historia en inspiración y su voz en apoyo para muchas personas que atravesaban momentos difíciles. Recibió cada mensaje, cada muestra de cariño y cada gesto de apoyo con un agradecimiento inmenso”, añade el comunicado.

De acuerdo con el diario español ABC, el rostro de Xisco Quesada se hizo habitual en medios de comunicación en donde pedía más ayuda institucional y dar visibilidad a su enfermedad, la cual fue diagnosticada en 2025.

El influencer pidió, ante la escasa efectividad de los tratamientos a los que se sometía, la colaboración ciudadana para costearse un costoso tratamiento privado.

Mediante la plataforma GoFoundMe, el creador digital logró recaudar hasta 900.000 euros que sus seguidores llegaron a donarle. Sin embargo, este dinero será destinado ahora en su mayor parte para la investigación del cáncer de páncreas, según su petición que hizo antes de morir.