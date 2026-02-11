NTN24
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Miércoles, 11 de febrero de 2026
Influencer

Murió a los 28 años reconocido influencer que plasmó batalla contra el cáncer en las redes sociales: “Convirtió el dolor en conciencia”

febrero 11, 2026
Por: Redacción NTN24
El influencer español Xisco Quesada- Instagram (@xiscoquesada9)
El influencer español Xisco Quesada- Instagram (@xiscoquesada9)
El creador de contenido contaba con más de 350 mil seguidores en las plataformas digitales.

El influencer español Xisco Quesada, quien documentaba mediante sus redes sociales cómo era vivir con un duro cáncer de páncreas, murió a los 28 años de edad a causa de dicha enfermedad, así lo confirmaron sus familiares mediante un comunicado.

“Con enorme tristeza queremos comunicar que Xisco ha fallecido”, reza el texto en su comienzo.

El creador de contenido mallorquín, padre de dos hijos, vio cómo su vida se transformó por completo cuando recibió un diagnóstico de cáncer de páncreas con metástasis.

o

De acuerdo con lo expresado con sus familiares, “desde ese momento decidió compartir su día a día sin filtros, mostrando su lucha, sus miedos y también una fortaleza que nos dejó sin palabras”.

El avance de su enfermedad lo llevó en los últimos meses a internarse en la Clínica Universidad de Navarra, en Pamplona, donde luchó por su vida hasta su muerte.

“Convirtió el dolor en conciencia, su historia en inspiración y su voz en apoyo para muchas personas que atravesaban momentos difíciles. Recibió cada mensaje, cada muestra de cariño y cada gesto de apoyo con un agradecimiento inmenso”, añade el comunicado.

De acuerdo con el diario español ABC, el rostro de Xisco Quesada se hizo habitual en medios de comunicación en donde pedía más ayuda institucional y dar visibilidad a su enfermedad, la cual fue diagnosticada en 2025.

o

El influencer pidió, ante la escasa efectividad de los tratamientos a los que se sometía, la colaboración ciudadana para costearse un costoso tratamiento privado.

Mediante la plataforma GoFoundMe, el creador digital logró recaudar hasta 900.000 euros que sus seguidores llegaron a donarle. Sin embargo, este dinero será destinado ahora en su mayor parte para la investigación del cáncer de páncreas, según su petición que hizo antes de morir.

Temas relacionados:

Influencer

Muerte

Cáncer

Celebridades

Redes sociales

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La persecución del régimen en Cuba cada vez se agudiza: dos jóvenes fueron detenidos de manera arbitraria por mostrar la realidad de su país

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Que sean todos": familiares de presos políticos sin miedo y frente a diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y Pedro Infante

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Tenemos fe de que él también saldrá, pero nos preguntamos porque salen casi todos y él no”: hermana del preso político Juan Freites

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Visita de Trump a tropas que arrestaron a Maduro es el preludio de operativos en países como Cuba?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Ramón Guanipa y Juan Pablo Guanipa - EFE
Presos políticos

"No puede hablar o salir en entrevistas, ahora sí está totalmente silenciado": hijo de Juan Pablo Guanipa relata situación de su padre tras medida de "casa por cárcel" impuesta por el régimen

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Ley de Amnistía

"Este proyecto, como fue presentado, no es ningún proyecto de amnistía y no sirve de nada": abogado especialista sobre ley de amnistía propuesta por el régimen venezolano

Tamara Sujú | Foto: EFE
Corte Penal Internacional

Caso Venezuela ante la Corte Penal Internacional entra en un momento clave, según la activista venezolana Tamara Sujú

Foto de referencia
Presos políticos

“Luego de las palizas los encerraban en una celda de 1.20 metros con 20 presos, las paredes lloraban por el sudor”: crudo relato de exprisionero político venezolano

Presos políticos en Venezuela - EFE
Militares presos

"Hasta que mi hijo no salga y, hasta que salgan todos los presos políticos, de aquí no me retiro": madre del teniente José Ángel Barreno que espera a las afueras de la cárcel de El Rodeo hace 33 días

Más de Actualidad

Ver más
Nieve en Estados Unidos / FOTO: EFE
Estados Unidos

Fuerte tormenta de nieve azotó a Carolina del Norte y otros estados del sureste de Estados Unidos

Biagio Pilieri, exdiputado venezolano que fue excarcelado recientemente - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Nadie sale igual de un encierro injusto": familiares de Biagio Pilieri compartieron detalles tras su excarcelación

Nicolás Maduro y Alex Saab - AFP
Álex Saab

Delcy Rodríguez apartó a Alex Saab, señalado testaferro de Maduro, de otro cargo que tenía en el régimen de Venezuela

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Imagen de Júpiter tomada por la JunoCam en 2021 - Foto AFP
Planetas

Descubren que el planeta más grande de nuestro sistema solar realmente no es tan enorme como se pensaba

Nieve en Estados Unidos / FOTO: EFE
Estados Unidos

Fuerte tormenta de nieve azotó a Carolina del Norte y otros estados del sureste de Estados Unidos

Jugadores de la Selección Colombia - Foto: AFP
Fútbol brasileño

Así fue el debut del jugador de la Selección Colombia Marino Hinestroza en el fútbol brasileño

Biagio Pilieri, exdiputado venezolano que fue excarcelado recientemente - Foto: EFE
Excarcelaciones en Venezuela

"Nadie sale igual de un encierro injusto": familiares de Biagio Pilieri compartieron detalles tras su excarcelación

Cristina Kirchner, expresidente de Argentina - Foto: EFE
Argentina

Defensa de Cristina Fernández de Kirchner pidió la nulidad de juicio por corrupción en Argentina

Nicolás Maduro y Alex Saab - AFP
Álex Saab

Delcy Rodríguez apartó a Alex Saab, señalado testaferro de Maduro, de otro cargo que tenía en el régimen de Venezuela

Cohete SpaceX Falcon 9 despega con lote de satélites Starlink – Foto AFP
SpaceX

SpaceX de Musk apuesta por un futuro de ciencia ficción tras concretar fusión sin precedentes: "escalar para crear un sol sensible que comprenda el universo"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre