NTN24
Viernes, 06 de febrero de 2026
Viernes, 06 de febrero de 2026
Nasa

La NASA confirma primer vuelo hacia la Estación Espacial Internacional luego de la evacuación médica de emergencia de la tripulación anterior

febrero 6, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Colaboradores de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) - Foto: AFP
Colaboradores de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) - Foto: AFP
Este anuncio brinda mayor seguridad a una misión que había enfrentado contratiempos de último momento, tanto técnicos como relacionados con cambios en la tripulación.

Este viernes, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó el primer vuelo hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) luego de la evacuación médica de emergencia de la tripulación anterior.

o

Cuatro astronautas partirán la próxima semana con el objetivo de restablecer el personal a bordo del laboratorio orbital.

La agencia espacial detalló que la misión ‘Crew-12’ despegará a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX durante la madrugada del miércoles, con una hora de lanzamiento prevista a partir de las 6:01 a.m. hora local (11:01 GMT).

Este anuncio brinda mayor seguridad a una misión que había enfrentado contratiempos de último momento, tanto técnicos como relacionados con cambios en la tripulación.

o

A inicios de semana, cabe apuntar, SpaceX suspendió temporalmente los vuelos del Falcon 9 mientras investigaba una anomalía en el encendido del motor de la segunda etapa, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

o

No obstante, un portavoz de la FAA aseveró que el cohete ya cuenta con autorización para retomar sus operaciones.

La suspensión, en ese orden de ideas, había generado inquietudes sobre un posible aplazamiento del lanzamiento.

La ‘Crew-12’ tomará el relevo de la ‘Crew-11’, que regresó anticipadamente a la Tierra en enero, un mes antes de lo programado, tras producirse la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.

Temas relacionados:

Nasa

Misión

Espacio

Programa

Anuncio

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Pretende que el país olvide los verdugos que fueron hasta el 3 de enero": Alejandro Hernández sobre discurso de Jorge Rodríguez sobre el "perdón"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Sigue Trump considerando a Petro un "líder narco" tras su reunión en la Casa Blanca? Portavoz del Departamento de Estado responde

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Laura Dogu (AFP)
Laura Dogu

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Diosdado Cabello - EFE
Regimen chavista

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

"Esperemos la sentencia definitiva contra él y otros miembros de la organización criminal de Maduro por el secuestro y tortura de nuestros clientes": abogados de ciudadanos estadounidenses en Venezuela

Alex Saab | Foto: AFP
Álex Saab

Periodista de investigación expone los motivos que estarían tras presunta captura de Alex Saab: ¿purga u orden de EEUU?

Sobrevuelos de Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos. (Foto_ @AFSOUTH)
Cae Maduro en Venezuela

“El sistema de defensa venezolano es ruso y EEUU tiene la capacidad de neutralizarlo”: Stephen Donehoo sobre el mes de la captura de Maduro

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Foro Económico Internacional CAF
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group adelanta importante proyecto de expansión en Norteamérica al tiempo que se adentra en la Fórmula 1

NASA | Fotos AFP
Nasa

La NASA revela un balance en el que afirma que ha reforzado "la superioridad estadounidense en el espacio" durante el primer año de Trump tras su retorno al poder

Walt Disney | Foto AFP
Disney

Disney anunció nuevo director ejecutivo y presentó al hombre que asumirá el mando del gigante del entretenimiento

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Tormenta invernal | Foto referencia: EFE
Tormenta invernal

"Lo que ocurre cuando son temperaturas muy bajas es que pone en riesgo nuestras vidas": meteorólogo sobre la aleta de tormenta invernal en Estados Unidos

Senador de EE. UU. Rick Scott - Foto: EFE
Rick Scott

"No puede cuestionar eso, debe liberar a los prisioneros políticos y detener la opresión": senador republicano Rick Scott sobre la negativa de Delcy Rodríguez de acatar las órdenes de la Casa Blanca

David Beckham | Foto: EFE
David Beckham

Excompañero de David Beckham salió en defensa de Brooklyn acusando al exjugador de ser "obsesivo de la perfección"

Alex Saab junto a su esposa Camilla Fabri - Foto: EFE
Álex Saab

Esposa de Alex Saab reaparece en recibimiento a deportados desde Estados Unidos en Caracas tras la presunta captura de su pareja

Donald Trump | Foto: AFP
Administración Trump

Administración Trump rechazará ayuda exterior para no promover programas sobre la "ideología de género" y diversidad

Feid (Ferxxo) / Karol G - Fotos: EFE
Karol G

Karol G comparte inesperado mensaje tras su ruptura con Feid

Familiares de presos políticos en Venezuela / Martha Tineo, activista de Derechos Humanos - Fotos: EFE / NTN24
Excarcelaciones en Venezuela

"Los anuncios que estamos recibiendo es que están siendo excarceladas las personas que están en El Helicoide": Martha Tineo, activista de DD. HH.

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre