La NASA confirma primer vuelo hacia la Estación Espacial Internacional luego de la evacuación médica de emergencia de la tripulación anterior

Este viernes, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) confirmó el primer vuelo hacia la Estación Espacial Internacional (EEI) luego de la evacuación médica de emergencia de la tripulación anterior.

VEA TAMBIÉN Pasmosa historia: niño de siete años sobrevive durante cinco días entre leones o

Cuatro astronautas partirán la próxima semana con el objetivo de restablecer el personal a bordo del laboratorio orbital.

La agencia espacial detalló que la misión ‘Crew-12’ despegará a bordo de un cohete Falcon 9 de SpaceX durante la madrugada del miércoles, con una hora de lanzamiento prevista a partir de las 6:01 a.m. hora local (11:01 GMT).

Este anuncio brinda mayor seguridad a una misión que había enfrentado contratiempos de último momento, tanto técnicos como relacionados con cambios en la tripulación.

VEA TAMBIÉN Autoridades peruanas decomisan 390 ranas en peligro de extinción usadas como "afrodisíaco" o

A inicios de semana, cabe apuntar, SpaceX suspendió temporalmente los vuelos del Falcon 9 mientras investigaba una anomalía en el encendido del motor de la segunda etapa, según informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

VEA TAMBIÉN Así se ve un oso después de hibernar o

No obstante, un portavoz de la FAA aseveró que el cohete ya cuenta con autorización para retomar sus operaciones.

La suspensión, en ese orden de ideas, había generado inquietudes sobre un posible aplazamiento del lanzamiento.

La ‘Crew-12’ tomará el relevo de la ‘Crew-11’, que regresó anticipadamente a la Tierra en enero, un mes antes de lo programado, tras producirse la primera evacuación médica en la historia de la estación espacial.