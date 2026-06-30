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Ronald Koeman dimite como entrenador de Países Bajos tras la eliminación del Mundial 2026: "Nadie está más decepcionado que yo"

junio 30, 2026
Por: Diana Pérez
Ronald Koeman | Foto: EFE
Ronald Koeman | Foto: EFE
En su segundo ciclo con la 'Naranja mecánica', Keoman dirigió un total de 44 partidos, con un balance de 24 triunfos, once derrotas y nueve empates.

Luego de quedar eliminados del Mundial de 2026, el entrenador de Países Bajos, Ronald Koeman, ha dimitido de su cargo. Tras caer 3-2 en la tanda de penales ante Marruecos, el experimentado entrenador decidió dar un paso al costado y dejar su cargo al frente de la 'Naranja mecánica'.

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En un comunicado publicado este martes en su cuenta de Instagram, Koeman afirmó que tomó la decisión tras el resultado del partido.

"Anoche tomé la decisión de poner fin a mi etapa como seleccionador de la selección nacional de Países Bajos", afirmó el entrenador neerlandés.

El exjugador llegó al cargo en 2023, siendo esta su segunda etapa como director técnico del banquillo neerlandés luego de haber dirigido al equipo nacional por primera vez entre 2018 y 2020.

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Países Bajos quedó eliminada del Mundial el lunes por la noche tras perder en la tanda decisiva de penales frente a Marruecos, luego de que el partido acabase con empate a un gol al término del periodo reglamentado y la prórroga.

En su mensaje en redes Koeman agregó que: "Todos compartíamos el sueño de hacer historia en este Mundial, pero nos quedamos cortos".

"Nadie está más decepcionado que yo. Como seleccionador, la responsabilidad recae finalmente sobre mí", apuntó.

Por su parte la Real Asociación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) reafirmó este martes desde sus canales oficiales la salida de Koeman y agradeció el trabajo que hizo el entrenador.

"Ronald Koeman ha informado a la Real Federación Neerlandesa de Fútbol (KNVB) que no renovará su contrato como entrenador principal del equipo nacional de los Países Bajos cuando expire", dijo la federación.

En su segundo ciclo con la 'Naranja mecánicas, Keoman dirigió un total de 44 partidos, con un balance de 24 triunfos, once derrotas y nueve empates.

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