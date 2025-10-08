"Esto es peligroso": secretario Rubio advierte riesgos de resolución demócrata que busca bloquear el uso de las Fuerzas Militares de EE.UU. contra narcolanchas en el Caribe

Congresistas demócratas enviaron una carta al presidente Donald Trump cuestionando las recientes operaciones militares de Estados Unidos contra narcolanchas en el Caribe.

Los representantes Gregory Meeks, Jamie Raskin, Adam Schiff, Jim Himes y Bennie Thompson firmaron la misiva en la que exigen al mandatario republicano proporcionar una lista completa de las organizaciones terroristas designadas por su administración a las que supuestamente pertenecerían las embarcaciones destruidas.

Además, solicitan al Departamento de Justicia que revele la opinión legal que autoriza estos ataques.

Gregory Meeks, conocido por su estrecha relación con el fallecido expresidente venezolano Hugo Chávez y por sus visitas a Caracas, donde incluso se ha reunido con Nicolás Maduro, lidera este grupo de congresistas que argumenta: "El pueblo estadounidense no quiere otra guerra y el Congreso no puede permitir que ningún presidente inicie una ilegal o unilateralmente".

Los demócratas sostienen que la administración Trump no ha proporcionado detalles significativos sobre la justificación legal de estos ataques, más allá de "vagas afirmaciones sobre las facultades del artículo segundo".

Entretanto, el demócrata Adam Schiff anunció que buscará una votación contra el uso de las Fuerzas Armadas estadounidenses para atacar embarcaciones en el Caribe.

"Mañana, junto con el senador Tim Kaine, forzaremos una votación para bloquear el uso de nuestras Fuerzas Armadas por parte del presidente Trump para llevar a cabo ataques contra buques en el mar Caribe", declaró Schiff.

Ante esto, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que "esta resolución pretende despojar al presidente Trump de su autoridad constitucional para proteger a los estadounidenses al autorizar ataques militares contra narcoterroristas, los hutíes y otros aliados iraníes".

"Esto es peligroso: pone en riesgo a nuestros niños, ciudadanos, soldados y aliados", resaltó el funcionario.

En entrevista con NTN24, la doctora Marcela Díaz Myers, vicepresidenta del Partido Republicano en Pensilvania, criticó duramente la posición de los congresistas demócratas.

Myers calificó la acción como "completamente absurda" y sugirió que podría estar dando "una carta libre" a lo que denominó como "el narcoterrorista Maduro".

La funcionaria republicana cuestionó los motivos detrás de la solicitud de los congresistas, sugiriendo incluso la posibilidad de investigar el origen de los fondos de sus campañas.

"Hemos visto cómo el narcotráfico maneja billones de dólares. De pronto están financiando algunas de esas campañas y por eso estamos viendo todo esto tan absurdo", afirmó.