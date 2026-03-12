NTN24
Novak Djokovic

Novak Djokovic fue sometido a globos y dejadas en partido ante campeón de Indian Wells: así reaccionó tras extraña estrategia de su rival

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
El tenista serbio Novak Djokovic. (EFE)
Draper, 14 años menor que Djokovic, necesitó de dos horas y 35 minutos de batalla nocturna para acabar con la conmovedora resistencia del gigante serbio.

A pesar de otro memorable ejercicio de supervivencia, Novak Djokovic dijo adiós el miércoles al Masters 1000 de Indian Wells al caer en un cerrado duelo de octavos de final ante el vigente campeón, Jack Draper.

El inglés, de vuelta al circuito tras una larga lesión, tenía menos de 24 horas de descanso antes de volver a la pista el jueves, cuando se disputarán todos los cruces de cuartos de final, a los que este miércoles se apuntó el número uno mundial, Carlos Alcaraz.

Draper, 14 años menor que Djokovic, necesitó de dos horas y 35 minutos de batalla nocturna para acabar con la conmovedora resistencia del gigante serbio por marcador de 4-6, 6-4 y 7-6 (7/5).

La capacidad de resistencia de Djokovic quedó comprobada cuando logró sobrevivir en un punto a los certeros globos y dejadas de su rival en lo que era una clara estrategia para desgastar al veterano tenista.

"Fue genial ganar ese punto, pero simplemente me quedé completamente sin energía... Estuve cerca, solo unos pocos errores desafortunados de mi parte en el tiebreak. Pero así es el tenis", dijo Djokovic sobre el punto.


El campeón de 24 títulos de Grand Slam pugnó hasta el último suspiro por volver a los cuartos de Indian Wells, torneo que ha ganado cinco veces, después de una década de ausencia.

Con Draper en ventaja 5-4 en el tercer set, y sirviendo para ganar, Djokovic resurgió con un providencial quiebre en medio del júbilo de la pista central, decantada del lado del balcánico.

En el tiebreak remontó un 3-1 en contra y llegó a estar 4-3 arriba pero cometió dos errores fatídicos que permitieron a Draper tumbar por primera vez al ídolo.

"Ahora mismo tengo un sabor amargo, perder un partido así duele. Pero estoy orgulloso de mí por haber luchado y haberlo dado realmente todo en la pista", declaró Djokovic, que no competía desde su derrota en la final del Abierto de Australia ante Alcaraz a inicios de febrero.

"Obviamente he perdido contra un gran jugador, y ha sido un partido muy parejo, pero sí estoy un poco decepcionado, ojalá lo hubiera hecho mejor", lamentó el serbio.

Draper, lesionado en un brazo entre agosto y febrero, continuará defendiendo el mayor título de su carrera frente a otro ex número uno mundial, el ruso Daniil Medvedev, que este miércoles despachó a la promesa local Alex Michelsen por 6-2 y 6-4.

“Observaba, admiraba e idolatraba a Novak Djokovic desde niño. No veo tenis cuando no estoy jugando, pero siempre que él juega, lo observo y lo admiro. Su nivel a los 38 años es increíble. Agradezco que siga jugando. Lo admiro”, declaró Draper sobre el juego.

Todavía bajo el sol californiano, el español Alcaraz conservó su invicto en 2026 con un sólido triunfo frente al noruego Casper Ruud por 6-1 y 7-6 (7/2)

El primer set fue de total dominio del español frente a un errático Ruud, que cometió 13 fallos no forzados por cuatro de Alcaraz.

Tras despachar la primera manga en 37 minutos, Alcaraz encontró más resistencia en la segunda pero fue capaz de zanjar el duelo sin ceder una sola oportunidad de break.

Alcaraz alargó así su racha de imbatibilidad de este año a 15 victorias, con las que conquistó su primera corona de Australia y la del ATP 500 de Doha.

El dos veces campeón de Indian Wells (2023 y 2024) se medirá en cuartos con otro antiguo ganador, Cameron Norrie.

El británico, triunfador en 2021, no dio espacio a la sorpresa este miércoles frente al australiano Rinky Hijikata (117º), al que venció 6-4 y 6-2.

