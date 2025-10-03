Estados Unidos confirmó la destrucción de quinta lancha con drogas en el Caribe

El Gobierno de Estados Unidos anunció la destrucción de una nueva narcolancha en aguas del Caribe en el marco del despliegue militar contra carteles de la droga.

El anuncio fue hecho por el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth:

"Esta mañana, siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal y cinético contra un buque narcotraficante afiliado a Organizaciones Terroristas Designadas en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM). Cuatro narcoterroristas a bordo del buque murieron en el ataque, y ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido. El ataque se llevó a cabo en aguas internacionales frente a la costa de Venezuela mientras el buque transportaba cantidades sustanciales de narcóticos con destino a Estados Unidos para envenenar a nuestro pueblo", comentó Hegseth.

"Nuestra inteligencia, sin lugar a dudas, confirmó que este buque traficaba narcóticos, que las personas a bordo eran narcoterroristas y que operaban en una ruta conocida por el narcotráfico. ¡Estos ataques continuarán hasta que cesen los ataques contra el pueblo estadounidense!", agregó.

El anuncio se da luego de que el presidente Trump enviara un documento al Congreso en el que declara un "conflicto armado formal" contra los carteles latinoamericanos del narcotráfico.

En dicho documento, el mandatario republicano invoca la legitimidad de los ataques militares contra embarcaciones con drogas en el mar Caribe, para preservar la seguridad nacional y de los ciudadanos estadounidenses.

Además, califica a estos grupos terroristas como organizaciones transnacionales que realizan ataques continuados en todo el hemisferio y también los tilda de "organizaciones armadas no estatales", lo que justifica la intervención militar estadounidense y el despliegue naval en el mar Caribe.

A la fecha, ya son cinco las embarcaciones de narcotraficantes abatidas por Estados Unidos en aguas internacionales, que han dejado un saldo de alrededor de 21 presuntos traficantes muertos.