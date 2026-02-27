NTN24
Pokémon

Para celebrar su aniversario número 30 Pokemón anunció el lanzamiento de dos juegos para Nintendo Switch en 2027

febrero 27, 2026
Por: Diana Pérez
Pokémon | Foto: AFP
Pokemón nació en 1996 bajo el formato de juego para la consola portátil de Nintendo, pero se volvió tan popular que se empezó a expandir a otros medios de entretenimiento.

Para celebrar 30 años de un legado de puro entretenimiento, Pokemón ha anunciado que lanzará al mercado dos juegos de la saga principal.

Este viernes, Pokemón Company informó del lanzamiento de los dos juegos para Nintendo Switch 2: 'Pokemón Vientos' y 'Pokemón Olas' para el 2027.

o

Los jugadores tendrán la oportunidad de reencontrarse con la mítica y legendaria mascota de Ash Ketchum, Pichachu, así como también descubrir nuevos pokemones.

Según ha dicho la compañía, los usuarios podrán descubrir nuevas criaturas en un universo tropical y colorido, en el que también podrán conocer más los fondos marinos.

Propiedad conjunta de Nintendo, el estudio japonés Game Freak y la empresa Creatures, Pokémon Company posee la marca Pokémon, que cuenta ahora con más de 1.000 pequeños monstruos diferentes.

Por su parte, Nintendo también anunció el regreso a su consola Switch los juegos originales lanzados en Japón en 1996: 'Pokemón rojo fuego' y 'Pokemón verde hoja'. Además, el jueves, la serie acogerá un nuevo juego derivado: 'Pokémon Pokopia'.

La compañía ya dio a conocer los nombres y diseños de los pokemones que aparecerán en los juegos que estarán disponibles en 2027.

"Presentamos al primer Pokémon compañero de 'PokemonWindsWaves'. Saluden a Browt de hierba , Pombon de fuego y Gecqua de agua . ¿Con quién se unirán en esta aventura, Entrenadores?", afirmó la empresa.

Pokemón nació en 1996 bajo el formato de juego para la consola portátil de Nintendo, pero se volvió tan popular que se empezó a expandir a otros medios de entretenimiento como su adaptación en anime, la cual se volvió muy famosa dentro y fuera de Japón.

o

Este fenómeno mundial ha sido durante muchos años uno de los juegos más vendidos en el mundo.

Los juegos de Pokemón se han vendido por más de 500 millones de ejemplares, según las cifras suministradas por The Pokémon Company y Nintendo.

Pokemón está inspirado en la festival tradicional japonés de "caza a insectos", de ahí a que en el juego se tenga que capturar y llevar "monstruos de bolsillo".

Algunos de los pokemones están inspirados en en pequeños ratones y dragones, para hacerlos combatir. La franquicia se amplió luego a filmes, una serie animada, y al famoso juego móvil en realidad aumentad 'Pokémon Go'.

La marca Pokémon generó 12.000 millones de dólares de ingresos obtenidos de licencias en 2024, según el gabinete License Global, o sea más que el gigante de los juegos Mattel.

'The Mandalorian and Grogu': revelan tráiler de lo nuevo de Star Wars que muestra a Pedro Pascal en medio de alucinantes enfrentamientos

¿Qué factores influyen en la decisión de posponer la votación de la Ley de Amnistía en Venezuela?
