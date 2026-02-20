Davinson Sánchez incluido dentro del 11 ideal de los playoffs de la Champions League

Davinson Sánchez, defensor de la selección de Colombia y del Galatasaray, recientemente fue una de las figuras en la victoria de su equipo ante la Juventus en el juego de ida de los playoffs de la Champions League que se disputaron entre el 17 y 18 de febrero.

Durante el juego que se disputó en el estadio RAMS Park de Turquía, el zaguero colombiano no solo se mostró sólido en defensa, sino que también se fue de gol. Cuando el encuentro se encontraba en uno de los momentos más parejos, apareció Sánchez, quien, tras un tiro libre a favor de “Los Leones”, conectó la jugada con su hombro, desviando el recorrido del balón que terminó al fondo de la red.

Con el tanto del colombiano, las condiciones del encuentro cambiaron, pues el conjunto turco pisó con más frecuencia el área de la Juventus, al punto de amplió el global que terminó 5 goles a 2.

Su desempeño fue tan bueno que la UEFA Champions League lo incluyó dentro del once ideal de jornada, junto a su compañero de equipo Gabiel Sara y Désiré Doué del PSG, por destacar algunos.

Así quedó conformado el 11 ideal tras los juegos de ida de los playoffs de la Liga de Campeones

Arquero: Gregor Kobel (Borussia Dortmund).

Gregor Kobel (Borussia Dortmund). Defensores: Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Davinson Sánchez (Galatasaray), Dan Burn (Newcastle) y Alejandro Grimaldo (Leverkusen).

Julian Ryerson (Borussia Dortmund), Dan Burn (Newcastle) y Alejandro Grimaldo (Leverkusen). Mediocampistas: Christos Tzolis (Brujas), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Gabriel Sara (Galatasaray) y Désiré Doué (PSG).

Christos Tzolis (Brujas), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Gabriel Sara (Galatasaray) y Désiré Doué (PSG). Delanteros: Kasper Høgh (Bodø/Glimt) y Anthony Gordon (Newcastle).



Con el global a su favor, el Galatasaray visitará el próximo miércoles 25 de febrero en Turín a la Juventus. Un juego donde el conjunto local buscará ante su afición darle la vuelta al resultado o por lo menos igualar el global y obligar a la prórroga o la definición desde el punto penal.