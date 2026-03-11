El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, inicia poderosas pruebas del destructor naval de crucero de 5.000 toneladas

Esta semana, Kim Jong-un, de 42 años, junto a su hija, Kim ju-ae, supervisaron el lanzamiento de prueba de misiles de crucero desde su buque de guerra, de acuerdo con el medio estatal de la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA).

En las pruebas Jong-un enfatizó su necesidad de mantener un “poderoso y confiable disuasivo de guerra nuclear”, informó el medio, mostrando imágenes de Jong-un en una sala de conferencias, en donde observa los disparos de armas desde el Choe Hyon, destructor naval que posee un año de antigüedad.

De ese modo, evaluó “la confiabilidad del sistema nacional de control integrado de armas estratégicas y los sistemas de detección y armas” del destructor Choe Hyon, indicó Jong-un al medio.

Cabe resaltar que, el destructor destaca por sus capacidades antibuque, antisubmarinos, antimisiles balísticos y la capacidad de lanzar misiles de cruceros estratégicos hipersónicos.

Las características más destacadas son:

Posee sistema de defensa aérea ruso Pantsir-M .

. Diseñado para portar y lanzar armas nucleares tácticas.

tácticas. Tiene un desplazamiento de aproximadamente 5.000 toneladas.

En ese contexto, los misiles de prueba fueron lanzados sobre el mar amarillo antes de impactar en ubicaciones insulares designadas. No obstante, el pasado jueves, Kim ya había supervisado una prueba similar, pero sin la compañía de su hija.

Cabe resaltar que el ensayo se produce en medio a los ejercicios Freedom Shield, que Corea del Sur y Estados Unidos iniciaron el pasado lunes, y que, según fuentes, se llevara a cabo hasta el 19 de marzo con el despliegue de aproximadamente 18.000 efectivos.

Aunque, Washington y Seúl, sostienen que su carácter es de “preparación operativa conjunta”, Pyongyang, ha denunciado el ensayo como "invasión" y sostuvo el pasado martes en un comunicado que los ejercicios podrían traer “consecuencias terribles”.