Juan Pablo Guanipa recuperó la libertad plena; agentes del régimen le retiraron el grillete electrónico

Este viernes en la madrugada, el dirigente político venezolano Juan Pablo Guanipa recobró la libertad plena, luego de que se le retirara el grillete electrónico que el régimen le impuso tras su excarcelación.

El líder político recibió una visita de agentes del régimen que le quitaron el dispositivo apenas horas después de que fuera promulgada la controvertida ley de amnistía que impulsó la dictadura bajo presión de Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Periodista español fue agredido cuando intentó preguntarle a la hermana de Diosdado Cabello por Juan Pablo Guanipa o

Tras esto, Guanipa se pronunció con un sentido mensaje en sus redes sociales, pues tenía prohibido hablar en público o comunicarse en medios digitales.

"Saludos hermanos, Tras 10 meses en clandestinidad y casi nueve meses de injusto encarcelamiento, confirmo que estoy en libertad plena. Reitero que todos los presos políticos, civiles y militares, deben ser liberados inmediatamente y todos los exiliados deben poder volver, para que puedan vivir en paz", dijo.

Y añadió: "agradezco a todos los venezolanos por pelear por mi liberación y la de todos los presos políticos. Gracias a los Estados Unidos y a la comunidad internacional por acompañar este proceso".

Asimismo, se pronunció sobre la amnistía: "lo aprobado hoy en el Palacio Legislativo no es ninguna amnistía. Es un documento chucuto que pretende chantajear a muchos venezolanos inocentes y que excluye a varios hermanos que siguen injustamente tras las rejas. Estoy de acuerdo con la reconciliación entre venezolanos, pero con la verdad por delante".

Y recordó que "la liberación de presos políticos no es ningún acto de clemencia. Ninguno de ellos debió estar preso. La dictadura los secuestró tratando de quebrar el espíritu del pueblo venezolano, pero no pudieron. A pesar del terror, fallaron en su misión de volvernos un pueblo sumiso. Los remanentes del régimen son personas de carne y hueso, no tienen oportunidad de vencer a este pueblo forjador de libertad".

"Los centros de tortura en Venezuela siguen abiertos, cientos de venezolanos siguen en el exilio, las leyes que usan para reprimir siguen vigentes y hay decenas de oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional que siguen presos por alzar la voz frente al saqueo de nuestra patria. Todo eso tiene que terminar ya", agregó.

Finalmente, dejó un esperanzador mensaje: "estoy totalmente seguro de que pronto alcanzaremos la victoria definitiva contra la última dictadura de nuestra historia. ¡Viva Venezuela Libre!".