¿Lo llevará al Mundial? El técnico de la selección Colombia se refirió a Radamel Falcao García y dejó contundente respuesta

En medio de la inauguración del megahotel de la selección Colombia en la ciudad de Barranquilla, el entrenador del conjunto nacional, Néstor Lorenzo, atendió a los medios de comunicación, un espacio en el que despejó un par de dudas en torno a la “Tricolor”.

VEA TAMBIÉN ¿Se acerca el debut? James Rodríguez ya se entrena a la par con sus compañeros de Minnesota o

Lorenzo, en diálogo con Caracol Radio y AS, habló sobre la supuesta conversación con el experimentado delantero Radamel Falcao García sobre las nuevas instalaciones de descanso del equipo nacional y lo que será la lista final de la convocatoria.

Frente a él, el “Tigre” dejó claro que, aunque le tiene un fuerte aprecio, él no se caracteriza por hacerle promesas a las personas. Despejando los rumores provenientes desde territorio argentino donde se daba como un hecho la propuesta del entrenador hacia el futbolista.

“Yo no puedo prometer, yo a Falcao lo adoro, lo amo y ojalá compita con los que están en su posición para ganarse un puesto. Trato de ser lo más justo posible en todo el sentido y jamás hago una promesa a nadie”, dijo Néstor Lorenzo.

Aunque fue enfático en señalar que en ningún momento le ha prometido nada al atacante samario, dejó ver sus deseos para que le vaya muy bien y vuelva a ser el destacado delantero que un día fue y, por qué no, llegue a competir por un cupo al Mundial, siempre y cuando su rendimiento esté a la par con los demás “delanteros que están a un buen nivel”.

En cuanto a las instalaciones del nuevo hotel de la selección Colombia, indicó que “Está hecho para un alto nivel, hemos presenciado el proyecto desde el inicio al fin, es una maravilla para las futuras selecciones (…) Esto facilita mucho la logística y vamos a tener más horas de descanso y preparación”, dijo el técnico de la “Tricolor”, teniendo en cuenta que se podrán optimizar mejor los tiempos, ya que se reducen los recorridos desde el lugar de descanso hacia la zona de entrenamiento.

Respecto a la concentración de futbolistas previo a la Copa del Mundo de 2026, manifestó que los jugadores se irán sumando al lugar asignado a medida que vayan terminando los campeonatos con sus respectivos clubes.

Frente a la convocatoria final, Néstor Lorenzo dejó ver que los nombres en cada una de las posiciones aún no están totalmente definidos, ya que aún “hay muchos puestos en los que hay competencia. Esperamos elegir al que esté en mejor condición”.